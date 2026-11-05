La plataforma Prime Video ha estrenado al completo los ocho episodios de la segunda temporada de La lista final, producción protagonizada por Chris Pratt. La serie consolida la apuesta de Amazon por un catálogo orientado a satisfacer al público seguidor de los relatos de acción y espionaje tradicionales, tomando el relevo de adaptaciones literarias previas de gran éxito como Reacher o Jack Ryan a partir de las novelas del escritor Jack Carr.

Esta nueva entrega presenta un tono menos sombrío y violento que la primera tanda, apostando por una realización más refinada y accesible. Aunque la trama recurre a giros inverosímiles en torno a cuestiones de geopolítica contemporánea como la situación en Ucrania o el trasfondo del terrorismo internacional ligado a grupos como Al Qaeda, la narración funciona con eficacia al poner el foco en la redención del veterano de guerra y en los dilemas morales del regreso a la vida civil.

En el apartado visual resalta la dirección de Paul Cameron en los compases iniciales, aportando un estilo ágil y elegante que recoge el testigo del director Antoine Fuqua en la primera temporada. Con un elenco respaldado por la presencia de Tom Hopper y un ritmo enfocado al puro entretenimiento, la serie se posiciona como una opción destacada para los nostálgicos del cine de acción clásico de las décadas de 1980 y 1990.