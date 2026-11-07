Series en noviembre: Misterio, intrigas palaciegas y el regreso a la Tierra Media

El calendario de estrenos audiovisuales llega cargado de novedades de cara al mes de noviembre, con una oferta que ronda el medio centenar de títulos distribuidos en las principales plataformas. La cartelera se reparte de forma equilibrada entre esperados regresos y producciones inéditas, destacando especialmente el drama de época y las intrigas psicológicas.

El Señor de los Anillos y Blade Runner

En Prime Video sobresale la llegada de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, que sitúa la trama cinco años después de la entrega previa con un lanzamiento escalonado a partir del 11 de noviembre.

'Blade Runner 2099'.

La plataforma también acoge Blade Runner 2099, producción ejecutiva ligada a Ridley Scott que explora una inminente crisis de replicantes ambientada cincuenta años tras la película original y rodada en diversos puntos de Europa.

Misteriosa desaparición

Por su parte, Max presenta la serie española Infamia, basada en la obra homónima de Leticia Costas y rodada en parajes de Vizcaya, centrada en una abogada que investiga una misteriosa desaparición sucedida dos décadas atrás. Asimismo, la plataforma estrena La buena hija, adaptación del superventas de Karin Slaughter articulada como una miniserie de seis capítulos sobre traumas familiares y suspense legal.

La emperatriz divorciada

El catálogo de Disney+ incorpora La emperatriz divorciada, producción inspirada en un popular cómic digital surcoreano que traslada la narración a una corte repleta de intrigas palaciegas, traiciones matrimoniales y dinámicas de poder.

'La emperatriz divorciada'.

Finalmente, Netflix suma a su catálogo adaptaciones como El crimen de Pazos y Las hijas de la criada, inspirada en la novela de Sonsoles Ónega. El panorama de novedades se completa con la segunda temporada de Celeste en Movistar Plus, protagonizada por Carmen Machi, y los nuevos episodios de Yellowjackets, consolidando un mes prolífico para la ficción televisiva.

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