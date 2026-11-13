De entre todas las miniseries true crime españoles de Netflix, El crimen de Pazos quizá sea la mejor. Sus responsables son plenamente conscientes de que la miga no está en dramatizar la macabra muerte a cámara lenta de Isabel Fuentes o las motivaciones del asesino, un individuo despreciable e irrelevante, sino en el infierno burocrático y la cadena de incompetencias de una investigación que dejó desprotegida a la mujer que fue acuchillada por su propio marido en el hospital. El resultado son tres capítulos magros centrados en la odisea del guardia civil encargado del caso contra el sistema que limita sus acciones, que elude proclamas y centra su atención en el drama policial y humano.

El resultado es, por ello, casi un antiprocedimental en el que todo lo que puede salir mal, lo hace, incrementando la frustración y el componente crítico no tanto hacia los engranajes de ese sistema, como hacia los elementos humanos que lo (es un decir) animan. Todo alimentado por la presencia constante de un Tristán Ulloa capaz de representar perfectamente ese concepto de 'hombre contra el mundo' que descubre de primera mano el cinismo de todos los componentes de la sociedad.

Desde las manifestaciones bienintencionadas pero equivocadas a la desidia judicial (a Verónica Sánchez le toca representar el personaje más odioso de la temporada), este antiprocedimental consigue librar, a base de puro relato, el principal inconveniente de muchas series de true crime de las plataformas: el interés de las mismas depende exclusivamente de lo elaborado del crimen mientras la creatividad de sus responsables se ve limitada por el respeto a unos dolorosos acontecimientos reales.

Una vez queda claro, y queda desde el principio, que la mirada de la serie es la del heroico guardia civil que investiga el caso, lo que le queda al espectador es la frustrante experiencia de contemplar el asesinato de Isabel a cámara lenta, sin que los productores Ramón Campos o Gema R. Neira o el director Carlos Sedes cedan a la tentación de esgrimir pancartas potencialmente ideológicas.

Todo queda claro, sin embargo, a través del puro relato de los hechos en una serie que tiene el acierto de reducir al asesino a, efectivamente, un sujeto machista e irrelevante, indescifrable en unas motivaciones que no merece la pena relatar con detalle, inconsciente en su propia estupidez de la necedad del sistema. El whodunit se reduce, en realidad, a la pregunta de quién filtró las diligencias en el tercer episodio, e incluso en ese aspecto la serie sabe mostrarse prudente y enigmática.