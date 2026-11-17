El crítico Juanma González analiza la serie de espionaje Palomas Negras, disponible en Netflix y protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw. La producción se sitúa en la estela de los thrillers británicos modernos y toma como referente directo a Slow Horses, emulando su ambientación londinense, su trasfondo en los servicios de inteligencia y una efectiva combinación entre cinismo, humor seco y acción violenta.

Pese a contar con giros inverosímiles y una crudeza en las escenas de acción que por momentos resulta innecesaria, la ficción destaca por la excelente compenetración de su pareja protagonista. Gracias a una estructura compacta de seis episodios, la trama prescinde de tiempos muertos y escenas de relleno, configurando una comedia de acción y conspiración muy entretenida sobre las cloacas del MI6 y el control oculto del poder.

Uno de los mayores atractivos de la producción recae en el magnetismo y la química entre Keira Knightley y Ben Whishaw. La actriz encarna a una implacable agente que recuerda a las protagonistas de cintas como Atómica, mientras que Whishaw da vida a una peculiar y brillante reinterpretación del prototipo de espía británico. Ambos intérpretes sostienen diálogos afilados y un humor incómodo que funciona como contrapunto eficaz a la tensión del argumento.

A pesar de sus virtudes, la crítica señala que la serie incurre en ocasiones en una violencia excesiva y descarnada que no termina de ser indispensable para el desarrollo de la historia, restándole cierta amabilidad. Del mismo modo, el argumento depende de giros de guión ciertamente inverosímiles que distancian la narración del realismo estricto, si bien estos golpes de timón encajan con el tono estrafalario y desprejuiciado que busca imprimir la ficción.

Entre los aspectos más acertados destaca su estructura compacta de seis episodios de duración, un formato ágil que prescinde del metraje de relleno habitual en las plataformas de televisión. Al explorar quién mueve verdaderamente los hilos en las sombras del poder y qué intereses dirigen a los servicios secretos, Palomas Negras se erige como una notable recomendación de entretenimiento para los aficionados al género de agentes encubiertos.