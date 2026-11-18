Mientras se dirimen —más bien poco— las elecciones, los muy abundantes fans de Dragon Ball discuten el canon. No son dos líneas de pensamiento excluyentes, pero son objeto de similares pasiones. Beerus, el remake o versión revisada de uno de los primeros arcos argumentales de Dragon Ball Super (2015), se estrena de manera simultánea con Japón en Crunchyroll y otras plataformas españolas.

El acontecimiento tiene su sentido: Dragon Ball Super renovó el entusiasmo por la franquicia creada por Akira Toriyama y convirtió a Goku y compañía en un evento intergeneracional, casi hereditario. Pero su calidad de animación deficiente y otros defectos narrativos, inexplicables e inexistentes en otros animes japoneses, convirtieron la adaptación en un proyecto frustrante.

Beerus viene a paliar esa terrible y agridulce sensación a los fans del manga de Toyotaro y Toriyama, así como a los originales. La calidad de animación, sin ser homologable a otros proyectos como Guardianes de la noche, ha mejorado ostensiblemente, como también la banda sonora de rock pesado, fondos más detallados, figuras más pesadas y menos filiformes que las lamentables de la primera versión, y en definitiva el tono menos infantil aplicado a los personajes.

En general, todo se aproxima al espíritu épico y místico de la obra original, que ya en sí misma luchaba por recuperar ese mismo tono respecto a los primeros Dragon Ball y Dragon Ball Z del siglo pasado. Una ganancia de entidad repercute en su distraída mirada hacia la obsesiva violencia de los saiyan, que necesitan de la pelea como forma de vida, mientras la serie se vuelca en la complicada pero fascinante competitividad entre Goku y Vegeta, quizá este último el personaje más beneficiado de la continuación.

No nos engañemos: todo sigue siendo esencialmente lo mismo. Pero es un anticipo de lo que vendrá, un mayor aprovechamiento del que podría calificarse como el mayor acontecimiento del entretenimiento japonés de nuestra(s) época(s).

Dragon Ball Super, anime tan deficiente como exitoso, demostró el hambre de mitología de una serie que se resistía a morir. El enfrentamiento con Beerus, un Dios de la Destrucción que pronto revelará un carácter más afable, enriquece la mitología de la enorme saga mientras esta se precipita a detallar nuevas relaciones y matices en el carácter de los personajes. Y es que quien esto escribe les confiesa una cosa: a menudo disfrutaba más con los tristemente célebres capítulos de relleno que con las interminables luchas y transformaciones principales…