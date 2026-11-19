Cierra SkyShowtime en España: la plataforma de streaming anuncia su adiós definitivo tras tres años de emisiones. La joint venture de Comcast y Paramount echa el cierre en el mercado europeo y dejará de operar en nuestro país.

Terremoto en la guerra del streaming. SkyShowtime cierra sus puertas y abandona España de forma definitiva. La plataforma nacida de la alianza entre Comcast (NBCUniversal y Sky) y Paramount Global, que comenzó su andadura en España en febrero de 2023, ha confirmado el cese de sus operaciones en territorio español y en el resto de mercados europeos.

La causa, la fusión entre Skydance Paramount y Warner Bros., hogar de HBO Max, con la que la plataforma planteará una fusión estratégica que cristalizará a lo largo de 2027. Con el cierre de SkyShowtime en España, se abre ahora un periodo de transición en el que los usuarios serán informados sobre la fecha exacta de desconexión de la aplicación y la gestión de las suscripciones anuales o mensuales vigentes.

SkyShowtime pone un prematuro punto final a una trayectoria marcada por la fuerte competencia del sector del streaming y la reestructuración global de las grandes majors de Hollywood. Los derechos de series emblema de la plataforma como Yellowstone de Taylor Sheridan, Star Trek, Tulsa King, Frasier o Dexter: Pecado original deberán ser renegociados o redistribuidos entre otras plataformas operativas en nuestro país o mediante acuerdos con operadores de televisión de pago como Movistar Plus+, Vodafone o Prime Video.

Está previsto que Skydance conserve la poderosa marca HBO para presentar la nueva plataforma de streaming a sus usuarios.

El anuncio supone un golpe directo para los suscriptores españoles, que hasta ahora encontraban en el servicio un catálogo que aglutinaba los estrenos cinematográficos de Universal Pictures y Paramount Pictures, además de series insignia de Showtime, Sky Studios, Peacock y Nickelodeon.