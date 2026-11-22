Steampunk: dícese de la obra fantástica o de ciencia ficción que especula con la tecnología a vapor como base sustentante en sus historias. Y aunque el subgénero no ha gozado, en su acepción más comercial, de obras audiovisuales verdaderamente exitosas, su presencia en el anime y, atención, el western (Wild Wild West) sigue siendo constante.

En este territorio fronterizo se sitúa Bass X Machina, que apoya tanto como en aquellos referentes en una obra magna pulp como es el Django desencadenado (y toda su herencia spaghetti) de Quentin Tarantino. Inspirada en la figura real de Bass Reeves (1838–1910), que también se aplica a Hombres de Ley: Bass Reeves, la miniserie del creador de Yellowstone, Taylor Sheridan (y el cómic europeo de Macan, Kordey y Vitkovic), la serie animada despliega una factura quizá no brillante, pero sí mucho más que solvente, habitual ya en las producciones inspiradas en el anime de la plataforma de streaming y el estudio Mir, responsable de series animadas X-Men 97 o Avatar.

La primera temporada del primer marshal negro de Estados Unidos es tan violenta como cabría esperar en un relato en el que su protagonista dispone de una mano mecánica para aplastar enemigos. El tono cómico que, pese a todo, imprime LeSean Thomas ayuda a digerir un conjunto de lo más entretenido que destaca, en todo caso, por su atmósfera "realista" tanto moral como formalmente, y sí, su animación. El estilo amerime, que combina estilos japoneses y occidentales, redunda en un Salvaje Oeste atractivo, peligroso y muy, muy dependiente de una producción tan trascendental como es el videojuego Red Dead Redemption, tanto como el de una obra maestra como Steamboy de Otomo.

El tratar de apoyar gran parte del carisma de los personajes en la relación entre Reeves y Dana, una adolescente en búsqueda de venganza, retrotrae al espectador a las brillantes dos adaptaciones de Valor de Ley, lo que supone —de nuevo— no una flagrante falta de originalidad sino una virtud. Si la serie, que no se prolonga más de seis capítulos -pero de una duración en ocasiones ambiciosa para ser una serie animada- funciona es por permitir matizar la violencia y dureza de los enfrentamientos, al fin y al cabo inspirados en leyendas reales con un trasfondo social evidente, con una relación paternofilial (e interracial) que liquida parte de esos estereotipos.

El tono descaradamente pulp, el potente panorámico y buena animación configuran un entretenimiento de primera que junta el blaxploitation con el spaghetti y luego lo retuerce con la dosis justa de seriedad y humor. Los imponentes diseños de máquinas steampunk —desde locomotoras acorazadas hasta prótesis articuladas y autómatas cargados de engranajes y vapor—, que no funcionan como mero adorno estético, sino como piezas tangibles, pesadas y amenazantes que dotan de identidad propia a una historia que no se avergüenza de sus referentes.