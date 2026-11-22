Aprovechando el temporal y los días grises, los micrófonos de esRadio analizan una selección de ficciones televisivas en las que la lluvia ejerce un papel protagonista. En los relatos de misterio y suspense, las precipitaciones continuas no sólo construyen una atmósfera melancólica y opresiva, sino que con frecuencia funcionan como un elemento clave de la trama criminal, sirviendo de recurso perfecto para borrar huellas, camuflar pistas y alterar el curso de las investigaciones policiales.

La primera producción analizada es The Killing, adaptación estadounidense de la aclamada serie danesa. Con cuatro temporadas y 44 episodios, la ficción arranca con el asesinato de la joven Rosie Larsen en un entorno dominado por una humedad incesante. Aunque la narración se ambienta en Seattle, el rodaje tuvo lugar en Vancouver. La lluvia natural canadiense resultó insuficiente para las exigencias visuales del equipo, por lo que recurrieron a lluvia artificial helada durante la filmación, una circunstancia que provocó quejas del actor Joel Kinnaman por la dureza física de las tomas. La ambientación pluviosa resultó tan extrema que periódicos como The Los Angeles Times llegaron a publicar artículos recogiendo el malestar de ciudadanos y asociaciones que consideraban la imagen de la ciudad totalmente exagerada.

El repaso continúa con Dark, el celebrado fenómeno alemán de Netflix compuesto por tres temporadas y 26 episodios. En esta historia de ciencia ficción y desapariciones infantiles en el pueblo ficticio de Winden, el agua constante baña los densos bosques y los caminos enfangados que rodean la enigmática cueva central. Más allá de su intrincada estructura de saltos temporales, la serie ha dejado una impronta visual imborrable en la que destaca el característico chubasquero amarillo de su protagonista como contraste visual frente a una atmósfera plomiza donde jamás parece salir el sol.

En tercer lugar se aborda The Rain, serie danesa en la que el fenómeno meteorológico adquiere su cariz más destructivo al ser el vehículo de transmisión de un virus letal. La historia sigue a dos hermanos que sobreviven refugiados en un búnker subterráneo durante años antes de enfrentarse a un mundo exterior devastado. Su última temporada se estrenó en plena pandemia real de coronavirus, lo que catapultó su repercusión hasta superar los 30 millones de espectadores en todo el mundo. Desde el punto de vista cinematográfico, el equipo tuvo que emplear complejos esquemas de iluminación a contraluz para registrar las gotas de agua en cámara y dotar de tensión dramática a cada precipitación.

No podía faltar en este recorrido Twin Peaks, la obra de culto creada por David Lynch y Mark Frost. La investigación sobre la muerte de Laura Palmer se desenvuelve en un paisaje dominado por la niebla constante y los bosques húmedos del estado de Washington. Apenas hay momentos de sol en la serie, lo que refuerza esa sensación de aislamiento y sordidez cotidiana que rodea los secretos del pueblo.

Para concluir, se analiza la transformación estética de Expediente X. Durante sus cinco primeras entregas, la emblemática serie grabó sus episodios en Vancouver, logrando una icónica estética con agentes del FBI enfundados en gabardinas mojadas entre bosques sombríos. Sin embargo, en 1998 el rodaje se trasladó a Los Ángeles a petición de sus protagonistas, David Duchovny y Gillian Anderson, lo que supuso una ruptura visual hacia paisajes desérticos y soleados, demostrando la enorme influencia que el agua y el clima tienen en la identidad visual de la ficción televisiva.