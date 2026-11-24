La exitosa comedia policiaca de la televisión estadounidense podría encontrar su próximo escenario en suelo español. El cocreador de Solo asesinatos en el edificio, John Hoffman, ha confesado su absoluto entusiasmo ante la posibilidad de ambientar los misterios del célebre trío de investigadores aficionados en nuestro país, señalando a la capital como una alternativa idónea para continuar las andanzas de la serie tras su periplo por el Reino Unido.

Durante la presentación oficial de los nuevos capítulos en territorio británico, Hoffman respondió con firmeza ante las preguntas sobre una eventual mudanza de la producción al sur del continente: "¿Solo asesinatos en España? ¡Me apunto de cabeza!", comentó a EFE. A juicio del productor ejecutivo, la urbe madrileña reúne virtudes sobresalientes para una trama criminal, combinando intérpretes de gran categoría, localizaciones reconocibles y un marcado contraste cosmopolita con respecto a la Gran Manzana neoyorquina.

El desembarco europeo de la serie es ya una realidad palpable en su sexta temporada, que aterrizará en España a través de la plataforma Disney+ el próximo 8 de diciembre. Bajo el título promocional de Solo asesinatos en Londres, esta nueva entrega aleja a los personajes de su emblemático bloque de apartamentos de Manhattan para trasladar el pódcast criminal a suelo inglés, una llamativa novedad que fue proyectada en primicia ante el público londinense congregado en Leicester Square.

La alfombra roja contó con la presencia estelar de Steve Martin y Martin Short, quienes hicieron gala de su química y deleitaron a los asistentes con un incesante intercambio de bromas sobre las tablas del teatro. La cita acusó la ausencia de Selena Gómez, la tercera integrante de esta peculiar sociedad detectivesca. Martin aprovechó el evento para ensalzar la calidad interpretativa del elenco británico, que en estos episodios incorpora a figuras de la talla de Olivia Colman, Martin Freeman, David Tennant y la antigua integrante de las Spice Girls Geri Halliwell, junto a la continuidad de actrices consagradas como Meryl Streep.

El enorme magnetismo de la ficción para sumar rostros de primer nivel obedece, según el propio equipo artístico, a la cercanía y profesionalidad del trío protagonista. Intérpretes recién llegadas como Nicola Coughlan y Jodie Whittaker no dudaron en elogiar la templanza y el rigor del personaje encarnado por Gómez, unas cualidades que los seguidores confían en disfrutar de cerca si finalmente prospera la futura grabación en las calles de Madrid.