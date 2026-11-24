España se ha quedado sin premios en la 54.ª edición de los Emmy Internacionales, celebrada en la madrugada de este lunes en Nueva York y presentada por el actor Michael Urie. Ninguna de las cinco candidaturas españolas -Javier Cámara por Yakarta, la comedia con Luis Zahera Animal, Anatomía de un instante, Valle salvaje y Charles Thomas: tiempo muerto- ha conseguido la estatuilla en una ceremonia que ha reconocido a la francesa Carême, chef de reyes como mejor serie dramática.

En la categoría de mejor actor, Javier Cámara, nominado por su interpretación en la serie Yakarta de Movistar Plus, ha sido superado por el británico Bobby Schofield, premiado por el telefilme Unforgivable. La ficción española creada por Diego San José sigue a un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive como profesor de educación física en un instituto de Vallecas y cree encontrar en una adolescente la oportunidad de regresar a la competición.

Animal, la comedia de Netflix protagonizada por Luis Zahera, tampoco ha logrado imponerse en su categoría, en la que ha vencido la segunda temporada de la argentina División Palermo. La producción ganadora, tambíen de Netflix, gira en torno a una peculiar guardia urbana inclusiva creada como una operación de imagen de las fuerzas de seguridad. La serie española, renovada para una segunda temporada por Netflix, presenta a un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda para mascotas dirigida por su sobrina, encarnada por Lucía Caraballo.

Por su parte, Anatomía de un instante, la miniserie de Movistar Plus dirigida por Alberto Rodríguez que aborda el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha perdido el premio a mejor telefilme o miniserie frente a la británica Presa 951. Esta producción de la BBC, protagonizada por Narges Rashidi y Joseph Fiennes, narra el encarcelamiento en Irán de Nazanin Zaghari-Ratcliffe y la lucha de su marido por conseguir su liberación.

Las otras dos candidaturas españolas tampoco han obtenido recompensa. La segunda temporada de Valle salvaje de La 1 de RTVE ha sido superada en la categoría de mejor telenovela por la turca Leyla: Life Love Justice, mientras que Charles Thomas: tiempo muerto, documental de Fèlix Colomer sobre el exjugador de baloncesto, ha cedido el premio a mejor documental deportivo a la sudafricana The Philipstown Wirecar Grand Prix, que sigue a unos niños que construyen coches de alambre con materiales de desecho para competir.

Los Emmy Internacionales 2026 han estado muy repartidos, ya que ninguna serie o producción ha obtenido más de un premio: los 16 galardones competitivos se han repartido entre 16 producciones e intérpretes de siete países. Durante la gala también se reconoció a Bela Bajaria, exdirectora de contenidos de Netflix, con el Founders Award, entregado por Keri Russell, y a Gerhard Zeiler, expresidente de Internacional de Warner Bros. Discovery, con el Directorate Award, presentado por David Zaslav.