Un orco sintiente, enanos racialmente diversos, discutible encaje con el canon de Tolkien… Los fans de El Señor de los Anillos han dado mucho y muy duro a la serie de Prime Video que esta semana finaliza su tercera temporada. Pero dejando de lado compromisos woke ya inevitables, lo cierto es que la serie precuela de la Tierra Media quizá no encaje, pero definitivamente adora el universo creado por el británico y adaptado por Peter Jackson en un par de trascendentales trilogías.

Antes de que llegue The Hunt for Gollum, un nuevo intento de reverdecer la saga con una nueva entrega por parte de Warner Bros, Los Anillos de Poder (renovada ya, pese a ese supuesto descontento, para una cuarta temporada) ha sacado músculo visual en una tercera entrega más oscura y violenta, y sobre todo, de una calidad visual (y musical) incuestionable.

La serie sigue siendo exuberante, y lo cierto es que avanzadas ya sus diversas subtramas, interesante por sí misma. La calidad y fe desbordante de sus creadores se palpa en sus imágenes, de un preciosismo de cuento de hadas perfectamente ajustado a las novelas y al canon visual que estableció Peter Jackson. Una vez depurada de algunos personajes y apuntes innecesarios, todo luce más ajustado, por mucho que algunas líneas de acción resulten más interesantes que otras.

De ese modo, si la conspiración palaciega en Númenor recuerda demasiado a la herencia (inevitable) de Juego de Tronos, las de Gandalf o Galadriel se las arreglan para convivir en ese universo ficcional por muchos ajustes que los responsables de Prime Video hayan realizado para lograr la validación de las generaciones actuales, entrenadas a la hora de captar derivas ideológicas y tópicos sociales hasta quizá más allá de lo razonable.

Pero si la clave del ascenso de Sauron es no parecer real, pero tampoco un delirio pulp sin filtros del estilo Hércules y Xena, el objetivo se ha cumplido. Narrativamente es una serie pulcra, ordenada, que no se pierde en arcos secundarios, tramas paralelas o anécdotas, y busca lo épico y lo siniestro en todas sus formas. A su favor, un presupuesto aparentemente infinito que no pone cortapisas o limitaciones a la creatividad de sus responsables, ni siquiera en los capítulos centrales de la temporada.

De modo que, por dar la razón a sus detractores acérrimos, quizá Los Anillos de Poder no debería existir al margen de necesidades industriales, pero existe. Y exige ciertas concesiones, como su inevitable explicación del mal puro a la hora de caracterizar a Sauron, o alguna que otra transigencia con la actualidad ideológica (y por mucho que Mordor no fuera el nazismo, de aquello también existía en la trilogía original). Ni tan mal para seguir viviendo la fantasía.