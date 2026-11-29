En esta entrega radiofónica se analiza el fenómeno de aquellas grandes producciones televisivas y adaptaciones de sagas consagradas que han terminado provocando el rechazo o la ira de sus respectivas comunidades de seguidores. El debate arranca al hilo del avance de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la costosa apuesta de Prime Video basada en el universo de J.R.R. Tolkien. Los tertulianos de Prohibido contar ovejas comentan cómo un sector importante del público considera que la serie traiciona el canon original, en parte debido a las limitaciones legales para adaptar obras clave como El Silmarillion, lo que obligó a los guionistas a tomarse notables licencias creativas pese a las astronómicas sumas invertidas en los derechos.

El universo de los superhéroes tampoco queda exento de tropiezos flagrantes, destacando el caso de Invasión Secreta en Disney+. Concebida inicialmente como un ambicioso thriller de espionaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la ficción protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Furia terminó convirtiéndose en una decepción generalizada. La falta de tensión narrativa, la muerte apresurada y poco trascendente de figuras apreciadas y un desenlace apresurado la alejaron del tono de guerra fría que prometía, contrastando negativamente con productos mejor resueltos del mismo estudio.

La franquicia galáctica por excelencia también protagoniza la charla a través de The Acolyte, la producción de Star Wars que generó una fuerte división entre el público. El equipo aborda cómo la serie, concebida en torno a la investigación de un asesinato dentro de la Orden Jedi, se vio envuelta en polémicas de corte ideológico y cultural. Aunque se reconoce la excesiva hostilidad de ciertos sectores del fandom más intransigente, se concluye que los problemas de ritmo, decisiones de guion erráticas y contradicciones de continuidad pesaron decisivamente en su tibia acogida y posterior cancelación.

Otro hito indiscutible en la memoria televisiva es el desenlace de Juego de Tronos, el fenómeno de HBO que marcó una época dorada de la televisión pero sufrió un declive manifiesto en sus compases finales. Al agotarse el material literario original publicado por George R.R. Martin, los creadores de la adaptación aceleraron las tramas para cerrar la historia, derivando en un final precipitado y deslucido que restó profundidad política y emocional a los personajes, diluyendo la crudeza y densidad de las primeras temporadas en favor de soluciones narrativas demasiado simplificadas.

El análisis repasa igualmente la trayectoria de The Witcher en Netflix, marcada por el progresivo distanciamiento de la mitología ideada por Andrzej Sapkowski y la sonada marcha de su actor principal, Henry Cavill, conocida su condición de ferviente seguidor de las novelas y los videojuegos. Del mismo modo, se evoca la fallida serie de acción real de Resident Evil en la misma plataforma de emisión en línea, cancelada tras una única tanda de episodios debido a su incapacidad para capturar la esencia del terror y la supervivencia característicos del clásico de Capcom.

La conversación concluye en tono distendido en los micrófonos de esRadio, con bromas en el estudio sobre anécdotas personales, moda y proyectos cinematográficos pendientes de análisis para posteriores ediciones del programa.