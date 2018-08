Muere el dramaturgo Neil Simon, el autor de 'La extraña pareja'

El prolífico guionista Neil Simon, maestro estadounidense de la comedia y considerado el dramaturgo del pueblo porque en sus obras mostraba un cuadro de la vida real, murió por complicaciones de una neumonía en el hospital Presyterian de Nueva York.

Simon, que entre sus obras más conocidas se cuentan La extraña pareja y Descalzos por el parque, estuvo nominado al Oscar en cuatro ocasiones y 17 a los premios Tony de teatro, de los que logró tres, además de lograr en 1991 el Pulitzer de teatro por su obra Lost in Yonkers.

Nacido en 1927 en el Bronx, en el seno de una familia pobre judía y con un padre que les abandonó en varias ocasiones, Simon escribió para televisión y cine, pero fue con la dramaturgia donde más marcó su presencia en las marquesinas de Broadway, particularmente en las décadas de 1960 y 1970.

En 1966 llegó a tener cuatro obras simultáneamente en cartel, aunque no siempre las críticas le trataron bien. En 2009, una nueva puesta en escena de Brighton Beach Memoirs bajó de telón tras una semana, recuerda el New York Times.

Marcado en su infancia

La relación turbulenta de sus padres, que finalmente se divorciaron, le llevó a vivir a menudo con familiares encontrando refugio a esos problemas en la comedia, que empezó a escribir y vender desde que era un adolescente. Sus obras, que combinaban comedia y drama, fueron traducidas a decenas de idiomas.

Simon, considerado el dramaturgo del pueblo porque sus obras mostraban un cuadro de la vida real, desarrolló una estrecha relación con su hermano Danny, mayor que él, quien le motivaba a escribir.

"El hecho es que nunca hubiese sido escritor si no hubiese sido por Danny", señaló en una ocasión. "Una vez me dijo cuando tenía 15 años: 'vas a ser el más gracioso escritor de comedia en Estados Unidos. ¿Por qué?, ¿Basado en qué? '¿Qué gracioso podía ser a los 15 años?", indicó entonces, señala además el Times.

Entre 1947 a 1956 los hermanos trabajaron como equipo escribiendo comedia para exitosos programas de televisión, que llamaron la atención del comediante y actor Sid Caesar, quien contrató a los hermanos para su popular serie de comedia Your Show of Shows. El ahora famoso director Woody Alllen también escribió para Caesar y su programa en vivo.

Su trabajo para la televisión le valió dos nominaciones al Emmy.

En 1961 llevó su primera obra a las tablas, Come Blow Your Horn, que luego fue llevada al cine con Frank Sinatra, y seis semanas antes de que concluyera, presentó también Little Me que, aunque no atrajo mucho público, le valió su primera de 17 nominaciones al Tony, que ganó en tres ocasiones.

En 1963 obtuvo el éxito con Descalzos por el parque, -que también llegó a la gran pantalla con Jane Fonda y Robert Redford- a la que siguieron La extraña pareja (1968), Plaza Suite (1968), The Prisoner of Second Avenue (1971) y The Sunshine Boys (1974), entre otras.



Entre 1965 y el 1980, sus obras y musicales acumularon más de 9.000 representaciones, algo no logrado por otros autores de la época.