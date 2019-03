Emiliano Suárez, su apellido lo dice todo, ya que es uno de los miembros de la conocida familia vinculada al mundo de la alta joyería con un prestigio reconocido a nivel internacional. Uno de sus hobbies desde su niñez es la ópera, de hecho estudió canto, y es un gran entendido a todo lo referente a la lírica. Hace un tiempo decidió dejar el mundo de las piedras preciosas, y crear su propia agencia de comunicación, y uno de sus grandes deseos, lo ha podido ver hecho realidad, al conseguir montar y dirigir una de las obras más conocidas del maestro Giacomo Puccini, La Boheme. Lo curioso es que dicho montaje no ha sido en ningún teatro, porque el lugar elegido es un garaje. Bilbao fue la primera ciudad donde pudo realizarlo, y la próxima cita será el 14 y 15 de Marzo en Madrid.

Cuando habla del tema, la expresión de su cara como se suele decir es de pura felicidad. "La Bohéme es el primer título de una serie de óperas, que se van a representar en espacios alternativos. El espíritu de OPERA GARAGE, que es una marca registrada, que pertenece a Macarena Bergareche y a mí. Es un proyecto que surge de la inquietud, mía personal de hacer opera, y de llevarla a espacios no tradicionales, y un poco con el ansia vital de buscar la forma de expresión que pase por la ópera, que es una de mis grandes pasiones. Y de poder alcanzar nuevos públicos, no solo desde el punto de vista adquisitivo, porque desde el prisma romántico eso no se debe mirar, si no el espíritu del proyecto que debe estar al alcance de todos. También hay gente que puede ir a la opera de manera tradicional, pero que no le interesa, por su formalismo, su liturgia y demás connotaciones".

Es toda una novedad, sin duda. "Así es, aunque yo nunca dejaré de ver y sentir la ópera en los mejores teatros del mundo, que es lo que más me gusta, pero no he asistido a un espectáculo de ópera, fuera de un teatro que me haya interesado, es decir todo lo que sean formatos muy comerciales donde luego se cantan las arias más conocidas y hacen un poco este circo, a mí personalmente, no me interesa, lo respeto. Cuando se contrata digamos, una fórmula que también tiene que ver con la ópera y se aplica en eventos privados, como convenciones y demás, yo no estoy cómodo con esto, porque pienso que ni se hace bien, ni con calidad, ni con motivación por parte de artistas porque es bastante denigrante, de gente que tiene sus estudios de canto y terminar en una fiesta cantando La Donna e Mobile, a parte que me parece una antigüedad. En otras disciplinas, se han buscado fórmulas alternativas, para hacer sus espectáculos fuera de su ámbito natural, y que funcionan maravillosamente bien, y sin embargo para la ópera, o tenemos una producción fantástica en el Teatro Real, o ya pasamos a que hay que contratar un terceto, para que canten las arias más conocidas de siempre. En contrapunto, tiene que ver mi espíritu inquieto y creativo, y de alguna manera también reivindicativa siempre a la hora de crear partimos de ahí. Al final la experiencia de escuchar La Bohéme en este caso en un espacio, que ya es la propia escenografía, ya tiene la magia y el misterio que necesita la dramaturgia, con la idea de que un piano pueda hacer la música de una orquesta siempre que sea un formato a favor. También sentir a los cantantes tan cerca, y hacer la opera respetando de la primera nota a la última, con cantantes de primer nivel, al alcance de todos , creo que es un proyecto , que merece ser respetado, por lo menos, y que es un hito, porque no se ha hecho hasta ahora".

"La razón de comenzar en Bilbao, fue a raíz de un intento fallido en La Coruña, me quedé desolado, después de un año y medio trabajando me di cuenta que me habían tomado el pelo, a partir de ahí, con los fracasos se aprende, al menos los que somos un pco avispados. Resultó que exponiendo mis fotografías de Nueva York, TEXTURAS, en Bilbao, cuando me proponen el garaje, me di cuenta que ese era el sitio, me enamore del espacio, y pensé que ese era mi lugar, y no lo dudé. La acogida fue tremenda".

Ahora le toca el turno a Madrid. Serán los días 14 y 15 de Marzo en El Garaje Aida, en la calle Juan Pintor Gris Nº 1, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en Ticketmaster.es, y antes de empezar la promoción el 56% de las entadas ya están vendidas. Estamos muy contentos todo el equipo. Los precios son muy accesibles, lo digo así porque me gusta más ese término que asequibles. Hay un precio único 35 euros, y una fila Premium a 60, que se está en el centro de la escena, pienso que merece la pena.

Hay proyectos de hacer una Luccia de Lammermoor, también en Bilbao dentro de la próxima temporada de ópera, con la gran Ruth Iniesta como protagonista. Y con La Bohéme después de Madrid, tenemos abiertas las negociaciones en Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, Pamplona, San Sebastián, Valladolid, y lo que vaya surgiendo. A parte de la Abao de Bilbao, también este proyecto ha estado avalado por el Liceo de Barcelona, y ha sido ignorado por el prepotente Teatro Real de Madrid.