'La función que sale mal', un descacharrante desastre

"If anything bad can happen, it probably will" ("Si algo malo puede pasar, pasará") Y no solo pasará, sino que abrirá la compuerta a un torrente de risas. Caídas, golpes y destrozos por doquier ponen a prueba decorados y a actores, que más les valdría estar asegurados antes de salir a escena. No es que nos apetezca reírnos del mal ajeno, pero es que el resultado de esta desastrosa función es desternillante. Cada escena supone un descalabro nuevo y la suerte se muestra más esquiva que nunca.

El madrileño Teatro de la Latina acaba de poner en cartel La función que sale mal, una obra en la que el argumento básicamente es ese. Un grupo de actores amateur –más voluntariosos que talentosos– estrenan Asesinato en la mansión Haversham al más puro estilo Agatha Christie. Desde antes de que se suba el telón, la cosa se tuerce hasta el punto de terminar siendo un sketch de los Monty Python. Ante las adversidades que se van sucediendo, las ideas de los protagonistas para salvar la obra les acercan un poco más al precipicio.

The play who goes wrong, su título original, fue estrenada en el West End de Londres en 2012 con tal aceptación de público y crítica que se ha representado en más de 30 países, en ciudades como París, Roma, Tokio, México –donde lleva tres temporadas– o Nueva York. Ha sumado los mayores premios en su categoría: Premio Olivier a mejor comedia, Premios Tony al Mejor Diseño de Escenario en una Obra o el BroadwayWorld UK a la mejor obra. La BBC anunció que tiene en mente adaptarlo a una serie de televisión.

Sean Turner se hace cargo de la versión española y dirige a Héctor Carballo, Carlos de Austria, Alejandro Vera Pondrán, Noelia Marlo, César Camino, David Ávila y Felipe Ansola, unos actores que deben coger la cama con ganas tras ese divertido trajín de golpes y torpezas. En Madrid han tenido una acogida estupenda. En la noche del estreno, las carcajadas fueron constantes – y muy sonoras–, cercanas al "ataque" de risa.

Ficha artística

Director versión original: Mark Bell

Director versión española: Sean Turner

Director asociado: David Ottone

Escrito por Henry Lewis, Jonathan Sayer and Henry Shields

Adaptador de La Función que sale Mal: Zenón Recalde

Diseño de Escenografía: Nigel Hook

Iluminación: Ric Mountjoy

Vestuario: Roberto Surace

Diseño de Sonido: Andy Johnson

Fotografía: Helen Murray

Ficha técnica

Lugar: Teatro de la Latina

Nombre: La función que sale mal

Fecha: Desde el 24 de septiembre

Horario: de martes a viernes a las 20:00h. Sábados a las 18:00h y a las 21:00h. Domingos y festivos a las 19:00h

Precio: desde 24 euros