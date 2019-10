Víctor Ullate anuncia el fin de su ballet por "inviabilidad económica"

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate anunció el fin del Víctor Ullate Ballet, la compañía privada de danza que fundó hace mas de 30 años, por "inviabilidad económica del proyecto", según el comunicado que emitió.

Ullate señaló que no obstante seguirá "luchando" por mantener su legado y continuar formando a futuros bailarines como lo ha hecho hasta ahora, por lo que la Escuela y Fundación Víctor Ullate mantendrán "sus puertas abiertas". "El maestro no renuncia a su sueño de darle la oportunidad de convertirse en bailarines a niños que por su situación de exclusión social no podrían hacerlo", dice el comunicado.

Además, agradece a los "bailarines", "grandes estrellas de la danza", al "equipo administrativo", al "fiel público" y "a las instituciones y empresas que desde 1988" han apoyado y se han convertido en "pieza clave" del sueño de llevar la danza "a su máximo nivel" y en "dejar en alto el arte de España".

El ballet Víctor Ullate ha recibido subvenciones por valor de 1,5 millones de euros del Ministerio de Cultura a través del INAEM, según cifras facilitadas a Europa Press por este departamento, que destaca que se ha respaldado de manera anual e ininterrumpida proyectos de la compañía a través de distintas líneas de ayuda, tanto a la fundación como a la compañía.

Ullate señaló el pasado mes de agosto que su ballet necesitaba "apoyo institucional", por lo que animó al gobierno de la Comunidad de Madrid a adquirirla para evitar su declive. El INAEM recalca que a partir de 2017, tras la decisión de liquidar su Sociedad Anónima y canalizar toda la actividad a través de la Fundación, Ullate recibe subvenciones nominativas cada año de 50.000 euros. Es decir, 50.000 en 2017, 50.000 en 2018 y 50.000 en 2019.

Además, añade que a estas cantidades, se suman las ayudas a través del programa PLATEA y agrega que la compañía de Víctor Ullate es una de las pocas que, desde la puesta en marcha del programa en 2014, ha recibido anualmente ayudas de este programa.

El INAEM también apunta que desde 2014 y hasta 2018 ha sumado 32 actuaciones y ha ingresado por ellas 610.784,68 euros. Finalmente, apunta que en 2019, de los 17 bolos que aparecen anunciados en su página web entre octubre y diciembre, 4 de ellas son gracias al programa Platea, lo que supone un 23 por ciento de respecto de sus actuaciones previstas para este trimestre.