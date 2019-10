Zarzuela: ni olvidada ni anticuada

Mientras en Barcelona los radicales se dedicaban a quemar contenedores, en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid se hacía un homenaje a la Zarzuela que pondría los pelos de punta a todos aquellos acomplejados a los que le sale urticaria cuando apenas huelen algo que les recuerde a España.

Antológica de Zarzuela es una obra súmamente provocadora. Arranca con una oda al flamenco y a los toros, al ritmo del Barbererillo de Lavapies. Y sigue con esa canción tan española de El niño judío, en la que Beatriz Lanza recuerda la maravillosa voz de Nati Mistral.

De España vengo, de España soy

y mi cara serrana lo va diciendo.

He nacido en España por donde voy.

Con estos entremeses, ya se sabe que Antológica de Zarzuela es un espectáculo no apto para débiles a los que la condición de español les causa un trauma. Y por si no quedaba suficientemente claro, Juanma Cifuentes, el tenor cómico de esta peculiar obra, lo ratifica en su primer monólogo, en el que llama al orden en tiempos de crispación absoluta. Un toque de atención que sorprende, porque si es poco habitual ver zarzuela en la Gran Vía de Madrid (entre tantos musicales), más lo es una proclama de este tipo.

El término "zarzuela" en nuestro país pasa por extremos peligrosos para la vida del género en sí mismo: o se denosta o se ensalza apelando a criterios de valor artísticos, musicales e incluso patrióticos… pero no se juzga por lo que verdaderamente es: un drama con música.

Es un homenaje que es didáctico y reivindicativo a partes iguales. Con una pizca de crítica, otra de frivolidad, y de dramatismo, que por algo es zarzuela. Pensada para los amantes del género, 'incluso para aquellos que dicen amar el género y sin embargo dirigen el Teatro de la Zarzuela'. Pero también para neófitos, porque además de ser un formidable guiso de pescado y marisco, la zarzuela tiene esas canciones que son parte de nuestra historia.

A lo largo del repaso que hacen por el género lírico nacional en poco más de una hora y media hacen virtudes de sus defectos. Un espectáculo hecho por una compañía con pocos medios y mucha ilusión. Beatriz Lanza y Juanma Cifuentes nos enseñan a querer este género de nuestros padres y abuelos, acompañados en el escenario por los bailarines Fito Ruíz y Pedro Mancera, y por el pianista Borja Mariño. Se pasean alegremente por un escenario que a la vez es camerino, vestidor y almacén. En las tablas apenas tienen un piano para esa música en directo, y un telón, decorado digno de la mejor zarzuela.

Por aquí se pasan La tabernera del puerto, La corte del Faraón, El año pasado por agua y muchas otras que les sonarán, vaya que sí, a poco que agudicen el oído. Libérense de prejuicios y quédense con la esencia de este género musical surgido en España. Hagan patria escénica aunque les tachen de fachas (no se preocupen, que no serán los únicos). Pongamos a la zarzuela en el lugar que se merece, junto al singspiel alemán o la opereta, de origen francés. Pero tampoco se apuren si no resulta: 'Tomarse la vida en serio es una tontería'.

Ficha