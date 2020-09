Pedro Ruiz: "Me he quitado de la política por mi salud"

Pedro Ruiz avanzó en Es la mañana de Federico su último proyecto, la obra Loc@s. Reír nos cura, que se representará del 3 al 18 de octubre de 2020 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Se trata de un espectáculo lleno de humor en el que Ruiz se mete en la piel de más de 20 personajes y que honra un especial tributo a genios como Fernando Fernán Gómez, Luis Escobar o José Luis López Vázquez.

"He hecho un espectáculo para divertirme porque toca divertirse", asegura el actor, que llevaba dos años apartado de los escenarios. "Es un plato combinado. En este espectáculo, hay mexicanos, argentinos, curas que confiesan, cantantes que participan en Eurovisión representando a Gibraltar, niñas pijas o un rey emérito en la Isla de las tentaciones", adelantó el actor.

El actor se sube al escenario solo, acompañado únicamente por un piano. "No soy un monologuista, soy un artista", reivindicó. "Salir al escenario es un estado de enfermedad, pero el rato que estás allí te sientes intocable. No puede venir el señor del frac", bromeó.

Hay pocas referencias a la actualidad, solo algunas "puntaditas": "Me he quitado de la política por mi salud. El artista que soy ha estado mucho tiempo hablando de política. ¿Para qué voy a hablar de política si no arreglamos nada?".

El actor se mostró muy ilusionado con volver al teatro y hacer que el espectador desconecte durante unas horas de la dura actualidad. "Yo lo que he intentado es cambiar el rollo a la gente. A ver si, durante un rato, podemos hacer zapping y olvidarnos de este agujero en el que estamos metidos".