Carlos Sobera repasa su regreso al teatro en esRadio

El invitado de esta semana en la sección Hablemos con Ayanta, de Es la mañana de Federico, ha sido Carlos Sobera, que regresa al teatro como protagonista de la función Asesinos todos, escrita por Pep Antón Gómez y Jordi Sánchez. Se trata de una obra "marcada puramente por la comedia y el suspense", que acaba de estrenarse en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

El reconocido presentador de televisión ha querido reseñar brevemente el argumento de la obra explicando que, "más allá de la carcajada, es la típica comedia de enjundia", en la que "puede rescatarse un cierto mensaje" y que invita a "reflexionar acerca de cómo somos los seres humanos", de "lo que somos capaces de hacer para conservar nuestra parcelita". Pese a todo, ha querido enfatizar el carácter cómico del texto y ha resumido el resultado como "una representación en la que la gente se lo pasa muy bien" y que mantiene al espectador enganchado hasta el último momento.

La historia de Asesinos todos gira en torno a dos matrimonios —uno interpretado por Ángel Pardo y Elisa Matilla y el otro por Neus Asensi y el propio Sobera— que se ven envueltos en la planificación del asesinato de dos personas por enrevesados motivos. Según ha explicado, además, la preparación se ha visto retrasada durante el último año debido a la pandemia. "Pero gracias a ella, también, a la hora de dificultar otros proyectos como First Dates Crucero, hemos podido ensayar los últimos cuatro meses sin interrupción y apuntalar perfectamente la representación".

A ese respecto, Sobera ha querido agradecer efusivamente a todas las personas "que se atreven a ir al teatro en estos tiempos difíciles", mientras que Jiménez Losantos ha recordado que "la mayoría de los contagios se producen en el entorno familiar, no en las salas ni en los restaurantes", para enfatizar la "total seguridad" de acudir a este tipo de espectáculos.

A lo largo de la conversación, Sobera ha rememorado sus inicios como presentador de televisión, haciendo énfasis en la extrañeza que suele suscitar en la gente el hecho de que un actor presente programas de entretenimiento o, a la inversa, que un presentador comience a actuar. "Somos todos muy amigos de los compartimentos estancos", ha dicho, antes de desvelar su faceta menos conocida: aquellos años en los que ejerció de profesor de Derecho de la publicidad en la Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco. "Plantarme delante de cientos de alumnos me enseñó mucho", ha reconocido también. "Porque te obliga a esforzarte muchísimo por ganártelos, ya que si no no aprenden nada". Por último, ha anunciado su futuro proyecto como presentador de El precio justo, recordando de paso al mítico Joaquín Prat, del que espera poder estar a la altura.