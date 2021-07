El actor y director teatral Sergio Peris-Mencheta, que dirige a Juan Diego Botto en el Teatro Español al frente de Una noche sin luna, ha sacado los colores Carmen Calvo. El sábado por la tarde, la vicepresidenta del Gobierno hizo el ridículo en Twitter y se puso en evidencia al alabar la citada obra.

"Estupenda obra, fantástica la interpretación de @JuanDiegoBotto y demás actores y actrices. Lorca, siempre Lorca. @TeatroEspanol #CulturaSegura", escribió Calvo. No sería de destacar si no fuese porque la obra era un monólogo, algo que no pudo pasar por alto su director, Peris-Mencheta, con una escueta respuesta. "Es un monólogo, ministra", le escribió.

Con la dirección de Sergio Peris-Mencheta y texto de Federico García Lorca, Juan Diego Botto da vida al poeta granadino en un intenso diálogo con el espectador sobre su vida, su compromiso político y sus amores.

La ministra borró el tuit sin explicar el por qué de su error, incomprensible si, como decía, había disfrutado de "una estupenda obra". Es curioso que Calvo fuera ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero de 2004 a 2007.