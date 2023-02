Eloy Arenas: "Los ofendiditos son tremendos, el tonto no tiene cultura ni depredadores"

El actor Eloy Arenas protagoniza en el Teatro Fígaro de Madrid la duodécima temporada de Burundanga, función de Jordi Galcerán, dirigida por Gabriel Olivares, que ha sido vista por más de 1 millón y medio de espectadores y cuenta con 4.000 funciones a sus espaldas. Arenas visitó Es la mañana de Federico para hablar de este papel que ha lleva representando más de una década. "Hace años que hice un ejercicio de desdoblamiento y decidí que yo no iba a salir más al escenario, que saldría mi personaje. Yo me quedaba en el camerino. Eso me ha liberado de estar con un psicoanalista", bromeó en los micrófonos de esRadio.

"Burundanga es una sauna de risas. El humor es un disolvente, no hace falta ser políticamente correcto", defendió el actor. Burundanga versa sobre Berta, una joven estudiante, embarazada de Manel, su novio, que todavía no se ha atrevido a decírselo porque no sabe si él la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Esto hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

A este respecto, Eloy Arenas habló de la situación tan delicada que atraviesa el humor en España y en el mundo. "Veo a humoristas norteamericanos, que tienen mucho valor, y que de repente empiezan a frenarse con ciertos temas. Los ofendiditos son tremendos, no tienen otra cosa que hacer. Son como viejas inmorales de otra época. Estamos viviendo una gran presión a través de las redes sociales. En el humor hay que tener mucho cuidado", aseguró.

"Lo peor es que el tonto no tiene cultura ni depredadores, crecen a una velocidad impresionante", criticó el actor.