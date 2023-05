El wokismo veta la escena de Loretta en la obra de teatro de 'La Vida de Brian'

La Vida de Brian se estrenó en el año 1979. A pesar de ello, la película fue capaz de predecir situaciones políticas y sociales que se producirían casi cuarenta años más tarde. Además de la guerras de las izquierdas y los "disidentes" del Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, la escena de Loretta es la que mejor representa el debate absurdo sobre la autodeterminación de género y la ley Trans. Sin embargo, esa hilarante escena podría quedar eliminada de la adaptación de la obra de teatro que se va a representar en Londres.

John Cleese, uno de los seis miembros de los Monty Python y coautor de la famosa escena junto con el difunto Graham Chapman, ha comentado que el año pasado se representó la lectura del guion del nuevo espectáculo en Nueva York y surgieron dudas. Los actores estadounidenses le dijeron que debía eliminar la famosa escena a escena famosa sobre un hombre que quiere ser mujer y tener un bebé, porque "podría ofender a la gente".

En la película, un personaje llamado Stan dice a sus compañeros que quiere ser conocido como Loretta y tener bebés. "Pero no puedes parir", responde Reg (interpretado por Cleese), a lo que Loretta contesta: "No me oprimas".

Reg, vuelve a la carga: "Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baul?" Finalmente el grupo acuerda que, aunque Loretta no pueda parir por ser un hombre, lucharán por su "derecho a parir". Reg pregunta qué sentido tiene eso. "Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión", señalan. Y Reg contesta: "Es un símbolo de su lucha contra la realidad".

"Hoy no se pueden hacer esas cosas"

Según ha comentado Cleese, los actores estadounidenses que leyeron el guion le dijeron: "Nos encanta, pero hoy en día no se pueden hacer esas cosas sobre Loretta".

"Así que aquí tienes algo sobre lo que nunca ha habido una queja en 40 años, de lo que he oído hablar, y ahora, de repente, no podemos hacerlo porque ofenderá a la gente. ¿Qué se supone que uno debe hacer con eso?", ha cuestionado Cleese. "Creo que hubo muchas cosas que en realidad, de alguna manera extraña, predijeron lo que realmente sucedería más tarde".

La obra sobre un niño travieso llamado Brian que definitivamente no es el Mesías se estrenará en Londres durante la segunda mitad del año que viene, según avanzó Cleese, que también reconoció que ha cambiado "ciertas cosas" con respecto a la película original.