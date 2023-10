Protagonistas de 'The book of mormon'

Es un producto de Trey Parker, creador de South Park. Esto es un buen aviso a navegantes. Llega al Teatro Calderón, en Madrid, la comedia musical que triunfa en Broadway y Londres desde hace más de una década, The book of mormon, premiado con nueve Premios Tony y cuatro Premios Olivier. Es muy divertida, descacharrante, pero también altamente escatológica, irreverente y hasta sacrílega.

La historia nos cuenta el origen de los mormones y de Joseph Smith, el profeta americano, a través de dos soldados de Dios enviados de misión a Uganda. Uno (interpretado por Jan Buxaderas), muy entregado, la promesa de esta religión; y otro (Alejandro Mesa), de otro talente, fan de la cultura pop, los Jedi, Star trek y Tolkien. El país africano les recibe metralleta en mano, poniendo sobre la mesa el sida, la miseria y la ablación. Cuesta creer que tragedias tan reales se presten a una comedia musical, pero ahí están, con una crítica subyacente más que interesante.

The book of mormon cuenta con la participación de Robert López, compositor de grandes éxitos como Coco y Frozen, que ha ideado una banda sonora muy pegadiza, interpretada en directo, con un elenco de 25 actores que cumplen con creces su función. La adaptación y dirección española es de David Serrano, con dirección musical de Joan Miquel Pérez y coreografías de Iker Karrera.

Las canciones y las coreografías hacen que el espectador pase esas casi tres horas a lo grande, aunque la verdadera clave está en sus diálogos brillantes y su fantástico sinsentido, como un Hitler bailongo o la ilusión de un Jesucristo viajando en el Halcón milenario.

Hay lenguaje soez, muy bruto, y por eso no es recomendable, según especifica el propio programa, para menores de 16 años. Para los que tengan una sensibilidad religiosa más profunda, no es la mejor opción pues es muy posible que se sientan ofendidos -aunque la religión no queda malparada, sino que sirve de ungüento y punto de encuentro-.

The book of mormon llega a España de la mano de SOM Produce, responsables de Sonrisas y Lágrimas, Priscilla Reina del Desierto, West Side Story, Billy Elliot, Grease, Matilda o Chicago.