Los Reyes ceden su Palco en el Teatro Real a colectivos como Unicef, ACNUR o Cruz Roja

El Teatro Real de Madrid permitirá que distintos colectivos sociales utilicen el Palco Real en determinadas representaciones, gracias a un acuerdo con la Casa del Rey y a iniciativa de los monarcas, que desde hace años deseaban abrir este espacio a la sociedad civil.

Un palco reservado durante 175 años

Desde su inauguración en 1850, el Palco Real del Teatro Real ha estado destinado al uso institucional. La Casa del Rey y la dirección del coliseo han decidido ahora que, en aquellas funciones en las que no se emplee para actos oficiales, este espacio pueda ser ocupado por representantes de organizaciones sociales. La medida responde al interés expreso de los reyes en acercar el teatro a la ciudadanía.

La selección de personas se hará en colaboración con entidades que trabajan por la mejora de las condiciones de vida de la población. Según detalló el Teatro Real en un comunicado, el proceso se realizará con organizaciones reconocidas en ámbitos humanitarios, educativos y de salud.

Primeras entidades participantes

La primera ocasión tendrá lugar este domingo, 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Paz. Para esta fecha se ha invitado a organizaciones como Unicef, ACNUR, Unesco, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja Española, que designarán a los asistentes que ocuparán el palco en la representación de Otello.

La ópera de Giuseppe Verdi abre la vigesimonovena temporada del Teatro Real desde su reapertura en 1997, con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden. Habitualmente, los reyes asisten a esta primera función desde el Palco Real, aunque en 2021 se desplazaron a La Palma para mostrar su apoyo a los afectados por la erupción volcánica.

Fechas señaladas para la sociedad civil

Además del Día de la Paz, el Teatro Real ha previsto que el Palco Real se abra en otras jornadas de relevancia internacional. Estas incluyen el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día de la Educación (24 de enero), el Día de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día del Medio Ambiente (5 de junio).

Cada una de estas fechas contará con la participación de colectivos vinculados a la causa correspondiente. De esta manera, el espacio reservado históricamente a la representación institucional se convertirá en un lugar de visibilidad para distintas realidades sociales.

Colaboración entre el Teatro Real y la Casa del Rey

El proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Teatro Real y la Casa del Rey. El comunicado oficial subraya que la decisión responde a una voluntad compartida de abrir el coliseo madrileño a la ciudadanía, integrando al público en espacios hasta ahora restringidos.

El Palco Real, situado en una posición privilegiada frente al escenario, ha sido tradicionalmente símbolo de representación institucional y escenario de la asistencia de los monarcas a los estrenos de temporada. Con esta medida, se busca ampliar el significado del espacio como lugar de encuentro entre la cultura y la sociedad civil.