Antonio Banderas estrenó "Godspell": "Es un mensaje de esperanza para los jóvenes"

Antonio Banderas ha estrenado en el teatro Pavón madrileño el musical "Godspell", que con anterioridad lo dio a conocer con su compañía en el malagueño teatro Soho de su propiedad. La misma obra ya se conoció en 1974 en otro escenario de Madrid, con Juan Ribó y otros conocidos actores. Pero este montaje nuevo de Antonio Banderas, adaptado por Emilio Aragón, es distinto, en la música y en el libreto.

Son quince jóvenes en el escenario, con una orquesta en directo que interpreta dieciséis números musicales. "Godspell" se estrenó en Nueva York en 1971, en el Off Broadway y es un referente de todos los espectáculos musicales, basado en el Evangelio de San Mateo. Con un mensaje para los jóvenes lleno de esperanza, en busca de un sentido vital, como subraya el admirado actor y empresario malagueño, que en esta ocasión lo dirige, no actúa, sí que lo hizo en el anterior espectáculo que montó el pasado año, "Gypsy". Ahora, "Godspell" se desarrolla en una iglesia en ruinas durante una guerra indeterminada. Estará en cartel hasta el 26 de abril.

El teatro Pavón, donde se representa, fue en 1931 donde Celia Gámez estrenó su aplaudida revista "Las Leandras". Pasó más tarde a ser un cine de sesión continua, en las merindades del Rastro madrileño, hasta que hace unos pocos años volvió a convertirse en teatro.

Se da la circunstancia, según contaba Banderas, que "Godspell" fue el primer musical que vio en Málaga cuando tenía catorce años. El que hemos citado línea más arriba. Y le impresionó. Tanto es así que su programación actual en el escenario del Soho malagueño es a base de ese género, tan habitual en Nueva York, Londres y otras grandes capitales, que desde hace una veintena de años es frecuente en la cartelera de la Gran Vía madrileña. Caso por ejemplo de "El rey León", que viene representándose desde hace varias temporadas.

"Hollywood te arruina moralmente"

Antonio Banderas invirtió buena parte de su patrimonio en el teatro Soho de Málaga, dos millones de euros, perdiendo en el envite ochocientos sesenta mil. Lo esperaba, según sus presupuestos. ¿Por qué? Sencillamente él no se ha arriesgado, a su vuelta a España tras los años vividos en Estados Unidos, para esa empresa teatral con el objetivo de ganar dinero, sino en su afán de proporcionar a su querida tierra, un centro cultural de categoría, sin importarle no obtener beneficios, y aceptar las pérdidas, por sorprendente que parezca.

Ejerce la figura de antiguos personajes que apoyaban la cultura, los llamados filántropos, o mecenas. Rara actividad que hoy no se prodiga. Pero este gran actor, de arraigada sencillez personal e inmenso talento, quiere devolver a su ciudad, lo que él piensa que ha recibido de ella. Ya soñaba con triunfar de jovencito en un escenario, pisó por vez primera el del Ara, propiedad de la condesa de Berlanga del Duero, casada un tiempo con Edgar Neville.

Y en Madrid, cuando Banderas se radicó en busca de una oportunidad, la encontró casualmente gracias a una de las hijas de Nuria Espert, que le proporcionó su entrada en el coliseo María Guerrero; a Juan Diego, que lo ayudó a introducirse en los ambientes cinematográficos y a Pedro Almodóvar: "Mi gran pelotazo fue conocerlo". El director manchego le dio su primera oportunidad ante las cámaras, y varias más conforme Antonio fue convirtiéndose en un prometedor galán, de comedia y de drama.

Luego, su salto a Hollywood. Allí se abrió paso a paso, lo que tiene para un hispano (latino dicen allí) suma importancia. En un medio hostil, de zancadillas y envidias constantes. Impuso su tenacidad, su talento. "Pero Hollywood te arruina moralmente", atestigua.

Vivió un tiempo en Los Ángeles, otro en Nueva York. Tuvo viviendas en ambas capitales. Y para vacaciones, Aspen, famosa ciudad por la estación nevada del estado de Colorado. Se ha codeado con los más grandes del cine. No ha perdido su bonhomía y humildad.

"Se está construyendo un palacete de diez millones de euros"

Desde que volvió a Málaga Antonio recuperó muchas sensaciones perdidas, que no olvidadas. A su teatro del Soho añadió un restaurante y otras inversiones, pero insistimos que estimulando la cultura sobre todo entre los jóvenes que quieran ser actores, prestándoles su ayuda. Y para asentarse más en la capital de la Costa del Sol, además de la vivienda que tiene junto a la Alcazaba, se está construyendo una enorme mansión en Marbella, palacete de quinientos metros cuadrados, en la exclusiva zona de Los Monteros, presupuestada en diez millones de euros. Urbanización donde ya tienen también su residencia Pierce Brosnan (exJames Bond) y Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Ese chalé marbellí ya tiene nombre de antemano, "Mi calle", como aquella película que rodó Edgar Neville.

Y cuando está en Madrid, que es su caso ahora, dispone de piso propio, que adquirió hace un año, valorado en millón y medio de euros, sito frente al parque del Retiro, el elegante barrio de los Jerónimos.

Sus próximas películas

Que Antonio Banderas continúe inmerso con su teatro en Málaga o en Madrid no le impide firmar más contratos en el cine, pues no se ha retirado en esa condición. Si pierde dinero por su mecenazgo lo recupera con creces por lo que percibe en la pantalla. Y así, en agosto rodó en Londres su hasta ahora última incursión, en "Rose´s Baby", comedia romántica con tintes dramáticos, donde Úrsula Corberó tuvo una importante participación. Antonio asumió el papel de un divorciado que olvida las diferencias que tiene con su hija pensando en el bienestar de ella.

En marzo le espera otro filme en Texas, con más exteriores en España y Brasil: "Armadilla United". Los altibajos de un equipo de fútbol juvenil que participa en un torneo brasileño. Banderas es aquí un vendedor de helados, sugestionado porque está convencido de ser nada menos que Maradona. Y en el "rol" de entrenador interviene el cantautor panameño Rubén Blades.

Alberga Banderas otros proyectos: uno, si encuentra quien financie siendo él también productor una serie, The Monster of Florence, basada en el caso real de un asesino en los pasados años 70. Además, cuenta con un socio importante, Andrew Lloyd Webber, compositor de grandes musicales ("Jesucristo Superstar", "Evita", "Cats" y "El fantasma de la ópera"), con quien mantiene una empresa de espectáculos que lleva el nombre de "Amigos para siempre".

En cuanto a la vida personal de Antonio Banderas, pese a su constante actividad, procura mantener el ritmo que le dictan sus médicos, para no vivir la dramática experiencia de 2017 cuando sufrió un ataque cardiaco que estuvo a punto de enviarlo al otro barrio.

Se ocupa de que no caiga en excesos de trabajo su encantadora pareja, Nicole Kimpel, desde que se conocieron en 2014, mes de mayo, en el Festival de Cannes. Él la invitó a bailar y quedó deslumbrado con ella. Pero aunque conviven en amor y armonía no se les ha pasado por la cabeza casarse. Antonio ya ha vivido dos divorcios (con Ana Leza (1987-1996) y Melanie Griffith (1996-2015) que lo dejaron muy diezmado económicamente. Experiencia dolorosa también desde el punto de vista sentimental que no desea repetir.