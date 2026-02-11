Israel Elejalde dirige el duelo interpretativo de Eva Rufo y María Morales

En el programa Km0 de esRadio, dirigido por Jaume Segalés, se ha analizado hoy una de las apuestas más potentes de la cartelera madrileña: El nudo gordiano. La obra, original de la dramaturga estadounidense Johnna Adams, se representa en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español hasta el próximo 22 de marzo. Bajo la dirección de Israel Elejalde, la pieza propone un "duelo dialéctico" extremo entre dos mujeres marcadas por una tragedia escolar.

Responsabilidad familiar vs. institucional

La trama enfrenta a una madre, interpretada por Eva Rufo, con la profesora de su hijo, papel que encarna María Morales. El texto pone sobre la mesa una pregunta incómoda: "¿quién es responsable cuando un niño no encaja en los márgenes de lo normativo?". A través de reproches y verdades que duelen, la obra explora si la culpa reside en el entorno doméstico o si es el sistema educativo el que falla al no saber gestionar la diferencia.

Un montaje de alta tensión Israel Elejalde

Además de director es un reconocido actor y productor, ha destacado durante la entrevista la intensidad de este montaje adaptado por Paula Paz. Las funciones tienen lugar de martes a domingos a las 19:30 horas. Según se ha subrayado en el programa, la obra no solo es un ejercicio teatral, sino una reflexión necesaria sobre los límites de la educación en la sociedad actual.