Cómo es el monólogo 'Ser Mujer', la obra interrumpida por una concejal del PP en Collado Villalba

El monólogo 'Ser Mujer', interpretado por la actriz valenciana Susana Pastor y escrito y dirigido por Xavi Navarro, se ha convertido en noticia estos días tras ser interrumpido durante su representación en la Casa de la Cultura de Collado Villalba por la concejal de Familia, Servicios Sociales y Mujer, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP).

El incidente, que se produjo en el marco de los actos culturales organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, generó una gran polémica en redes sociales y medios locales, viralizándose por el enfrentamiento entre la edil y el público presente.

En esto consistía la "Libertad" que vendían los del PP. La concejala de mujer del @AyuntamientoCV interrumpe un monólogo en un acto con motivo del #8M organizado por su propia concejalía. Esto es lo que quieren imponer #Censura pic.twitter.com/ISTQTKGsi4 — Más Madrid Collado Villalba (@Mas_Villalba_) March 7, 2026

El Ayuntamiento de Collado Villalba confirmó posteriormente la dimisión de la concejal tras reconocer que su actuación no había sido la adecuada. Además, se ha anunciado que 'Ser Mujer' será reprogramado próximamente, para que los vecinos puedan disfrutar de la obra en las condiciones previstas.

ℹ️ Comunicado de Ayuntamiento de Collado Villalba: La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca, presenta su dimisión tras los hechos ocurridos en el Teatro Municipal en la tarde del sábado pic.twitter.com/52m9TK5MLU — Ayuntamiento de Collado Villalba (@AyuntamientoCV) March 8, 2026

Una obra cargada de humor y feminismo

'Ser Mujer', de la compañía Xana Teatre (Algemesí), es un monólogo en formato pequeño que combina humor, crítica social y sororidad. La obra narra la vida de Pilar, una mujer que acaba de cumplir los cuarenta, enfrentándose a preguntas universales sobre la vida adulta:

¿Está lleno de trampas el matrimonio o es el matrimonio en sí una trampa?

¿Es buena idea tener un hijo?

¿Pueden las manías de tu pareja cambiar tu vida para siempre?

¿El sexo en una relación estable es realmente estable?

A través de estas reflexiones, el monólogo invita a cuestionar estereotipos y explorar con ironía los desafíos y contradicciones de la vida cotidiana de las mujeres. Según la compañía, se trata de "un monólogo cargado de humor, feminismo y sororidad", que mezcla entretenimiento y reflexión crítica.

Según la exdiputada Macarena Olona, la obra contenía elementos que ella considera controvertidos, afirmando que en el monólogo se hacía "apología del aborto, se criminalizaba al hombre y se representaba a los sacerdotes como pederastas". En su perfil de X, Olona defendió la actuación de la concejal Díaz Vaca durante la interrupción, describiéndola como un acto valiente de coherencia y honestidad.

Ha dimitido una política íntegra porque, como Concejal de Familia en el Ayuntamiento @colladovill, tuvo los ovarios de subirse al escenario e interrumpir una obra de teatro donde se estaba haciendo apología del aborto, se criminalizaba al hombre, y se representaba a los… pic.twitter.com/hUHq1YGe4B — Macarena Olona (@Macarena_Olona) March 8, 2026

La polémica y su repercusión

Durante la primera representación, la concejal Díaz Vaca subió al escenario y anunció la suspensión de la función alegando "faltas de respeto", lo que obligó a detener momentáneamente la obra. Los vídeos difundidos en redes sociales por PSOE y Más Madrid muestran a la edil diciendo: "Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido."

El incidente desató críticas inmediatas de la oposición, que lo calificó como un acto de censura impropio y una vulneración de la libertad de expresión. Tras la polémica, Díaz Vaca presentó su renuncia, reconociendo su error y asegurando que su intención era defender unos valores que considera fundamentales.

Próxima reprogramación

El Ayuntamiento ha asegurado que llevará a cabo las gestiones necesarias para que 'Ser Mujer' vuelva a programarse, garantizando que el público pueda disfrutar del espectáculo en condiciones adecuadas. Esto permitirá que los espectadores puedan acceder nuevamente a un monólogo que combina humor, feminismo y sororidad, concebido originalmente como uno de los actos centrales del 8M en Collado Villalba.