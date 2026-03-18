Cris Blanco disecciona la fragilidad de la realidad en el Teatro Valle-Inclán

El Teatro Valle-Inclán de Madrid se convierte hasta el próximo 12 de abril en el escenario de una reflexión profunda sobre la mentira. Cris Blanco, autora, directora y protagonista de Casi ninguna verdad, propone un juego metateatral que arranca en un sencillo salón de actos para derivar en una red de situaciones donde nada es lo que parece. La obra sitúa al espectador frente a la paradoja de acudir al teatro, el lugar de la ficción por excelencia, para tratar de encontrar certezas.

El poder de la mentira

La trama se despliega a partir de una ponente que intenta impartir una conferencia científica. Desde ese punto, la historia se fragmenta en digresiones que analizan cómo construimos nuestra percepción de lo real.

Según explica Cris Blanco en Kilómetro Cero, la pieza busca que el público reflexione sobre la confusión constante entre los hechos y su interpretación, utilizando el humor como el hilo conductor necesario para transitar por el engaño.

La veracidad de la ficción

La producción, ubicada en la Sala Francisco Nieva, cuestiona la fiabilidad de los relatos contemporáneos. Blanco incide en que la obra aboca a los asistentes a no fiarse de nadie, ni siquiera de lo que están viendo sobre las tablas.

Las funciones se mantienen de martes a domingos a las 18:00 horas, ofreciendo una experiencia que desdibuja la línea entre el escenario y la vida académica o cotidiana.