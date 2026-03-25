Las cartas que nunca se olvidaron: así cobran vida las voces femeninas del siglo XIX en el teatro

La correspondencia femenina se convierte en protagonista sobre el escenario en una propuesta teatral que rescata la voz y las emociones de mujeres de otra época. Verónica García, directora del montaje, explicó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio cómo surgió la idea de adaptar al teatro una obra basada en textos epistolares inspirados en la sensibilidad femenina de finales del siglo XIX.

La representación se desarrolla en el Salón de Balcones del Teatro Español, un espacio pensado para propuestas menos convencionales que dialogan con otras obras del teatro. Según explicó García, el reto principal fue trasladar un texto que originalmente no era dramático. "No es una obra dramática, es una novela epistolar, y tuvimos que investigar cómo llevar ese lenguaje al teatro", señaló.

La memoria familiar como punto de partida

Durante el proceso creativo, el equipo decidió trabajar con materiales personales para reforzar la conexión emocional con la historia. "Trajimos cartas de nuestras abuelas, prendas y objetos familiares", explicó la directora. Eso abrió conversaciones con mujeres de nuestras familias que nunca habíamos tenido.

El objetivo era dar vida a recuerdos que muchas veces permanecen guardados, como si fueran piezas de museo. "A veces dejamos esos objetos sin vida, y creemos que lo bonito es que quien los reciba pueda hacerlos suyos y seguir dándoles vida", añadió García.

Cartas frente a mensajes instantáneos

La obra también invita a reflexionar sobre cómo ha cambiado la forma de comunicarse. En el pasado, las cartas tardaban semanas o incluso meses en llegar, lo que obligaba a pensar cuidadosamente cada palabra. Hoy, los mensajes son inmediatos, pero también más fugaces.

"El WhatsApp se ha convertido en nuestra carta", explicó García. "Pero ahora la comunicación es mucho más ligera y efímera". Aun así, muchas de las emociones que aparecen en aquellas cartas —amistad, consuelo, dudas o despedidas— siguen siendo reconocibles en la actualidad.

En el escenario, las actrices Cristina Ollán y Noelia comienzan leyendo las cartas, pero poco a poco se transforman en los personajes que las escribieron. Este proceso permite comprender mejor a aquellas mujeres sin juzgar su contexto histórico.

Un diálogo entre generaciones de mujeres

Uno de los aspectos más destacados de la obra es su mirada sobre la amistad femenina, un elemento central en las cartas. Según García, muchas mujeres del pasado mantenían vínculos cercanos en su vida cotidiana, compartiendo tareas y apoyándose mutuamente.

Aunque hoy el contacto puede ser menos frecuente, las conversaciones han cambiado hacia temas más profundos. "Hay cosas que todavía nos atraviesan hoy, aunque ahora las miremos desde otro punto de vista", señaló la directora.

La obra también pone en valor la vida cotidiana de aquellas mujeres, esas pequeñas acciones que rara vez aparecen en los relatos históricos, pero que forman parte esencial de la memoria colectiva.

Cartas de mujeres: correspondencia interrumpida puede verse en el Teatro Español, en el Salón de Balcones, hasta el 5 de abril, ofreciendo al público una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y su conexión con el presente.