El totalitarismo de Orwell toma el Teatro Fernán Gómez con una adaptación de '1984'

El Teatro Fernán Gómez de Madrid se convierte en el escenario de la resistencia contra el Gran Hermano. Hasta el próximo 5 de abril, la sala Jardiel Poncela acoge la adaptación de 1984, la obra cumbre de George Orwell.

En los micrófonos de Kilómetro Cero, el director y coadaptador de la pieza, Carlos Martínez-Abarca, ha desgranado las claves de una versión que huye de lo convencional para centrarse en la opresión del individuo.

Un mundo de herrumbre y vigilancia

La puesta en escena destaca por una estética retrofuturista donde los metales oxidados y la humedad configuran un entorno hostil. Según Martínez-Abarca, la intención es que el espectador sienta la asfixia del Ministerio de la Verdad: "Hemos querido que la escenografía sea un personaje más, que transmita esa decadencia de un sistema que lo controla todo pero que está podrido por dentro", explica el director.

La obra utiliza proyecciones y tecnología audiovisual generada en vivo por los propios actores —David Lázaro, Javier Ruiz de Alegría, Cristina Arranz y José Luis Santar— para subrayar la tensión entre el deseo personal y la vigilancia del Partido.

La vigencia del pensamiento único

Para el director, el texto de 1949 es más actual que nunca. La figura de Winston Smith y su diario representan el último bastión de la libertad frente a la Habitación 101.

"Orwell no escribió una profecía, sino una advertencia que hoy resuena en cada pantalla que nos observa", señala el adaptador. La versión de Sánchez-Collado y Martínez-Abarca pone el foco en cómo el lenguaje y la historia son manipulados para anular la capacidad crítica del ciudadano.