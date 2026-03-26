El Real Teatro de Retiro resucita 'La flauta mágica' con estética de David Bowie

El Real Teatro de Retiro recupera la genialidad de Wolfgang Amadeus Mozart con una adaptación de La flauta mágica diseñada específicamente para el público joven. La producción, que se extiende hasta el 29 de marzo, destaca por una puesta en escena que fusiona el clasicismo vienés de 1791 con el vanguardismo estético de los años 70.

Un referente estético y musical

La obra no solo destaca por su partitura, sino por un fantástico vestuario inspirado en los diseños que Kansai Yamamoto creó para David Bowie.

Esta coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Teatro Principal de Ourense busca acercar este aclamado singspiel en dos actos a las nuevas generaciones sin modificar el libreto original de Emanuel Schikaneder.

La visión de los protagonistas

En declaraciones a Kilómetro Cero, la soprano Lucía Iglesias, que interpreta el papel de Pamina, destaca la complejidad y belleza de esta versión: "Es una producción muy colorida, muy visual, que mantiene toda la esencia de Mozart pero con una energía que conecta de inmediato con los niños". Según la intérprete, la clave reside en cómo se ensalzan valores como la amistad y el valor de la verdad a través de la aventura.

"Es un reto técnico, pero ver la reacción de los jóvenes en la Plaza de Daoíz y Velarde es la mejor recompensa", señala Iglesias sobre el éxito de una funciones que ya tienen las entradas agotadas para sus últimos pases.