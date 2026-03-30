Enrique Cornejo deja el Teatro Zorrilla de Valladolid tras 16 años de gestión

El empresario y productor escénico Enrique Cornejo ha dejado la dirección del Teatro Zorrilla de Valladolid tras 16 años de gestión, después de no haber superado el último concurso público para la adjudicación de la explotación del espacio, propiedad de la Diputación Provincial, según han informado fuentes del teatro y ha recogido EFE.

Cornejo asumió la gestión del Teatro Zorrilla en 2009, coincidiendo con la reapertura del histórico recinto escénico tras una profunda rehabilitación. Desde entonces ha estado al frente de la programación cultural del espacio vallisoletano.

En una carta de despedida remitida a los medios, el empresario ha señalado que con esta decisión se cierra para él un ciclo "lleno de satisfacciones", marcado por el orgullo de haber estado vinculado a un teatro que considera relevante tanto para la ciudad como para su trayectoria personal como vallisoletano.

Cambio en la adjudicación del teatro

La continuidad de Cornejo al frente del Zorrilla no ha sido posible tras el resultado del concurso público convocado por la Diputación de Valladolid. La oferta presentada por su equipo no ha superado el proceso, que a finales de diciembre fue ganado por la sociedad Klemark Espectáculos Teatrales.

Tras el periodo de alegaciones, la adjudicación se ha hecho efectiva con la incorporación del nuevo gestor del espacio escénico, que sustituye así a la etapa anterior de dirección.

Programación y actividad cultural

Durante estos 16 años, el Teatro Zorrilla ha acogido una programación estable de espectáculos de distintos géneros, entre ellos teatro, humor, danza, conciertos, zarzuela y musicales.

Además, Cornejo impulsó la creación del Premio Internacional de Poesía ‘José Zorrilla’, que se puso en marcha hace más de una década y se ha mantenido vinculado a la actividad cultural del recinto.

El empresario también ha recordado en su carta que no abandonará Valladolid, donde iniciará una nueva etapa profesional adaptada a "nuevos espacios" que, según afirma, continuarán con la línea de trabajo desarrollada hasta ahora.

Un teatro histórico de la Plaza Mayor

El Teatro Zorrilla está situado en la Plaza Mayor de Valladolid y lleva el nombre del poeta y dramaturgo José Zorrilla (1817-1893), quien asistió en persona a su inauguración en 1884, según recoge la información histórica del propio recinto.

El edificio no es el más antiguo conservado en la capital y atravesó distintas etapas a lo largo del tiempo. En 1998 cerró sus puertas por riesgos estructurales y durante años se plantearon diferentes usos para el inmueble, incluida su posible reconversión inmobiliaria.

Finalmente, la Diputación de Valladolid adquirió el edificio y promovió su rehabilitación entre 2005 y 2009, año en el que volvió a abrir como espacio escénico tras su remodelación integral.