La novia vendida, considerada como la impulsora de la ópera nacional checa a finales del siglo XIX, vuelve al Teatro Real 102 años después de la presentación en su escenario, en 1924. La nueva producción, que se estrenará el próximo 14 de abril, será ofrecida posteriormente en los teatros coproductores Opéra National de Lyon, Oper Köln y Théâtre Royal de La Monnaie. Asimismo, será retransmitida en directo para todo el mundo el 23 de abril.

Estrenada inicialmente en 1866 como una opereta y posteriormente revisada y reestrenada en 1870, La novia vendida es la más popular de las siete óperas que creó Bedřich Smetana (1824-1884), compositor checo que vivió activamente las turbulencias revolucionarias que resquebrajaron la hegemonía del Imperio Austrohúngaro.

La lucha por una ópera nacional checa ocupó gran parte de la vida de Smetana, que compatibilizó su atribulada carrera profesional como compositor, profesor, director de teatro y activista con una desdichada vida personal, en la que perdió muy joven a su primera mujer y varias hijas, no tuvo el reconocimiento que anhelaba y fue aquejado prematuramente de una sordera total derivada de la sífilis que padecía, componiendo sus últimas obras sin poder escucharlas.

El libreto de La novia vendida, del escritor nacionalista Karel Sabina, es una comedia de enredo escrita para ensalzar la riqueza del folclore, de las danzas y de las tradiciones rústicas de Bohemia, apelando a la primacía de la libertad individual frente a las convenciones.

La trama es bastante sencilla: pasa por el casamentero Kecal, quien propone a los padres de Mařenka casarla con Vašek, joven con recursos, pero tartamudo y bobalicón, que vive sin saber que tiene un hermanastro mayor, hijo de su padre, Marik, que fue apartado del hogar familiar por su madrastra, que lo desterró a un pueblo cercano. Ese joven, el avispado Jeník, tiene una relación amorosa con Mařenka, que también ignora sus orígenes. Presionado por el casamentero, Jeník firma un contrato en que vende a su novia "al hijo de Marik" —que es él mismo, pero nadie lo sabe— para sorpresa de todo el pueblo, que se indigna.

La partitura de La novia vendida revela un notable equilibrio entre la recreación de la vida aldeana, la caracterización caricaturesca de los personajes y el desarrollo de la acción, en una progresión que integra los números cerrados —arias, dúos, conjuntos, etc.— en la fluidez de la trama.

En la música asoma la influencia de Mozart, del singspiel alemán, de la ópera buffa italiana o de la opéra comique francesa unida a elementos rítmicos y melódicos del folclore checo, con una orquestación muy rica en colores y contrastes.

El director de escena Laurent Pelly, que dirige su séptima producción en el Teatro Real, se aleja del costumbrismo de La novia vendida, situando la trama en el mundo imaginario de la protagonista en el que los personajes evocan los dibujos animados checos de los años 40 a 60, en una graciosa y divertida sincronía con la música, que explora la comicidad e ingenuidad de la obra. Gustavo Gimeno, director musical del Teatro Real desde el inicio de esta temporada, será el encargado de dar vida a la partitura, al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Más de cien años después

La novia vendida se presentó en el Teatro Real el 6 de marzo de 1924, interpretada por una compañía checa de gira por España y volvió a representarse en Madrid, en 1973, con dos funciones en el Teatro de la Zarzuela.