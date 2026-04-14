'Los miserables', 'Wicked' y 'Calentamiento' dominan las candidaturas a los Premios Talía

Los espectáculos Los miserables y Wicked parten como favoritos con cuatro nominaciones en la categoría de musicales, las mismas que acumula la bailaora y coreógrafa Rocío Molina con Calentamiento, mientras que en teatro Esencia, El entusiasmo y Memorias de Adriano parten con tres.

La actriz Anabel Alonso y el mago Jorge Blass fueron los encargados de dar a conocer este martes a los nominados a la cuarta edición de los Premios Talía que otorga la Academia de Artes Escénicas, que tiene prevista su gala anual el próximo 18 de mayo en Los Teatros del Canal de Madrid.

Como mejores espectáculos de teatro musical están seleccionados Los miserables, de ATG Entertainment España, Wicked, de ATG Entertainment España y Cenicienta, de Stage Entertainment.

Calentamiento

Calentamiento es el espectáculo más nominado de esta edición como mejor espectáculo de danza, mejor dirección de escena, mejor coreografía y mejor intérprete femenina. A mejor espectáculo de teatro optan Esencia, Memorias de Adriano y Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos.

A mejor actriz protagonista de teatro están nominadas Gema Matarranz por Dysphoria, Irene Escolar por Personas, lugares y cosas y Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo junto a su compañero en esta obra, Pablo Derqui, nominado a mejor actor, Ángel Ruiz por El rey de la farándula y Lluís Homar por Memorias de Adriano.

Los actores Teresa Ferrer y Enric García del musical Los miserables; Cristina Picos y Javier Ibarz por Wicked; Julia Möller por Houdini y Hugo Ruiz por Godspell, competirán en las categorías de actriz y actor de musical.

Como mejor espectáculo de circo aparecen Circlassica: Noel, Conhort y Empaque.

Durante la lectura de nominados se ha presentado la nueva imagen del galardón, una representación de Talía, musa de las artes escénicas, realizada por la escultora Esperanza D'ors que sustituye a la del artista José Luis Puche.