'El veneno del teatro' en las venas de la capital

El Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón , 4) acoge, hasta el 3 de mayo en su Sala Jardiel Poncela, 'El veneno del teatro' con funciones de martes a domingos a las 19:30.

Robert Torres dirige la versión de este texto que, escrito por Rodolf Sirera en 1978, ha mantenido su vigencia y éxito durante ya casi medio siglo. Silvia Maya y Marta Sangú dan vida a las protagonistas de una historia que nos brinda una profunda reflexión sobre la veracidad, la ficción y el poder del arte dramático. No en vano, la pieza está considerada como un referente fundamental del teatro español contemporáneo.

'El veneno del teatro' trata sobre una marquesa de aficiones extravagantes que invita a una actriz de moda a su palacio. Tras una espera llena de incertidumbre, la artista recibe el encargo de interpretar una pieza teatral sobre la muerte de Sócrates escrita por la propia marquesa, que está obsesionada con el arte de la actuación. Lo que parece ser una tarea fácil, acaba complicándose cuando la intérprete comprueba que todo es una trampa para someterla a un experimento mortal sobre la tensión existente entre la autenticidad de la ficción y de la verdad y los difusos límites entre ambas.

El autor, Rodolf Sirera, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, ha revelado que el guion aborda uno de los grandes debates del teatro durante el siglo XX, ya que "discute sobre dos maneras fundamentales de actuar: la naturalista, en la que el actor intenta imbuirse del personaje, y la distanciada, en la que el actor representa al personaje desde fuera".

El montaje dirigido por Torres presenta un cambio temporal respecto a la obra original que situaba la trama en la época del racionalismo ilustrado del siglo XVIII. La propuesta que podemos ver en el Fernán Gómez ubica la acción en un futuro cercano marcado por la incertidumbre y la constante transformación que conllevan la revolución tecnológica, la hiperconectividad, la globalización y la inestabilidad política. Todo ello manteniendo la esencia del enfermizo cara a cara entre la actriz y la marquesa que construye este intenso thriller psicológico de atmósfera inquietante.