José Sacristán vuelve a los escenarios con El hijo de la cómica, que protagoniza, adapta y dirige. Llega al Teatro Bellas Artes de Madrid del 29 de abril al 28 de junio.
La obra s una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias en las que el genial actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.
El hijo de la cómica es un homenaje íntimo y emocionante que José Sacristán rinde al que fue su amigo, recorriendo los primeros años de Fernán Gómez, su infancia y adolescencia en un ambiente familiar marcado especialmente por su bisabuela, su abuela y su madre.
"Si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez, a escuchar. Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, la rubia, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía", dice Sacristán.
El hijo de la cómica fue estrenado en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.