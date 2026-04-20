José Sacristán vuelve a los escenarios con El hijo de la cómica, que protagoniza, adapta y dirige. Llega al Teatro Bellas Artes de Madrid del 29 de abril al 28 de junio.

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La obra s una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias en las que el genial actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez narra su vida, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, el cine y el teatro.⁣

El hijo de la cómica es un homenaje íntimo y emocionante que José Sacristán rinde al que fue su amigo, recorriendo los primeros años de Fernán Gómez, su infancia y adolescencia en un ambiente familiar marcado especialmente por su bisabuela, su abuela y su madre.⁣

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"Si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez, a escuchar. Durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, la rubia, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía", dice Sacristán.

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El hijo de la cómica fue estrenado en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.