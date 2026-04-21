Paloma San Basilio se ha convertido oficialmente en Dulcinea, un título honorífico que El Toboso natal del Quijote ha querido ofrecerle aprovechando que se encuentra en plena gira teatral en la que da vida a la moza manchega.

En declaraciones a los medios antes del acto institucional, la artista ha admitido que su nueva condición le ayudará a la hora de desplegar la interpretación de su particular Dulcinea sobre las tablas.

Así, se ha comprometido a hacer "una gran labor de promoción" para que la gente que pueda asistir a su obra cobre consciencia de lo que los españoles tienen "al alcance de la mano", algo que, a veces, "no se valora".

"Estoy muy emocionada. Llevo cuarenta funciones de Dulcinea, voy a hacer casi doscientas, voy a estar todo el año con ella, y esto es una experiencia maravillosa. Es un personaje al que amo y su historia es una preciosidad", ha asegurado.

Haciendo suya la Casa de Dulcinea que está abierta en El Toboso, ha mostrado su agradecimiento por "poder visitar un espacio tan mítico". "Ahora me siento más involucrada en lo que Dulcinea significa".

Con todo, asegura la artista que esta experiencia, junto a la tercera lectura que está haciendo de El ingenioso hidalgo, le ayudará a seguir moldeando lo que busca en el personaje. "Las cosas que uno hace tienen que tener contenido".