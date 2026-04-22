Del 14 al 31 de mayo, llega al madrileño Teatro de la Comedia La vengadora de mujeres, una obra poco conocida de la época de madurez de Lope de Vega. Se trata de una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple dirigida por Carlos Martín.

En esta comedia, Lope diseñó a una potente protagonista femenina. Laura pretende convencer a su entorno de la valía de las mujeres y de sus capacidades físicas e intelectuales, en una sociedad que aún no estaba preparada para ello. Su objetivo es poner en pie una escuela de mujeres para corregir siglos de ignominia literaria que pone en duda la capacidad moral e intelectual de la mujer. Además, escondida tras su máscara de esgrima, demostrará, venciendo en el torneo que la enfrenta a sus pretendientes, la valía y la capacidad física femenina.

"Estamos ante un Lope de Vega libre en contenido, jugando a través de los recursos de la comedia a plantear una sociedad con otros patrones que los que se están viviendo en ese momento en España, y que él ubica en el mítico reino de Bohemia, como lugar donde lo contestatario pueda tener lugar", asegura la productora.

'La vengadora de mujeres', de Lope de Vega. | Nani Gutiérrez

La escenografía está diseñada por Carlos Martín y Oscar San Martín y se basa en paredes blancas a la manera de un palacio que evoca, por momentos, una escuela, una galería de arte o un gimnasio.

El vestuario creado por Agustín Petronio sugiere dos mundos diferenciados, el de la corte de Laura con sus damas y su secretario Julio, alumnos de su escuela, visten en tonos grises y austeros, en un estilo de principios del siglo XX libremente interpretado.

El reparto está encabezado por Silvia de Pé (Laura, princesa), Gabriel Moreno (Arnaldo, príncipe), Secun de la Rosa (Julio, criado) o Lorena Berdún (Lucela, dama).