Un 'Murmullo' para superar el duelo

La Sala Cuarta Pared (c/ Ercilla, 17) produce y acoge la segunda entrega del ‘Tríptico de la Vida’ que impulsó el año pasado para celebrar su 40º aniversario. Se trata de uno de los espectáculos más aplaudidos por la crítica y por el público durante la anterior temporada del aclamado como espacio decano del teatro alternativo de la capital. Vuelve a estar en cartel, de jueves a sábados a las 20:30, hasta el 2 de mayo.

‘Murmullo’ nos muestra a cuatro amigos de sobremesa en la terraza de un bar tras regresar del velatorio de otro compañero del grupo. En un momento dado, uno de ellos alude a un antiguo cuento persa que habla sobre un conjunto de aves que deciden volar juntas en busca de un lejano y legendario rey pájaro para que les ayude a salir del caos en el que viven. La historia en cuestión es la epopeya medieval sufí titulada 'El lenguaje de los pájaros' del poeta y místico Farid al Din Attar. Los amigos analizan con humor y profundidad dicho cuento y, al igual que sus alados protagonistas, emprenden su propio viaje en compañía hacia la superación del duelo.

La directora de la obra, Aitana Sar, entrevistada en el programa Km0 de esRadio, alude a cómo "cada uno de los personajes intenta encontrar diferentes caminos y roles frente a la muerte" e incide en que "esta pieza pone en el centro la necesidad del otro y de compartir para aferrarse a la vida".

Los intérpretes Nataliya Andru, Marina Herranz, Andrés Picazo y Fran Vélez dan vida a los personajes de esta obra escrita por Miguel Valentín, cuya dramaturgia han llevado a cabo el propio autor junto a la directora, Aitana Sar. La trama de ‘Murmullo’ se desarrolla como un viaje hermoso, emocionante y vitalista desde la oscuridad hacia la alegría.