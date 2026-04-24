'Pelo de tormenta': el acontecimiento teatral de primer orden que vuelve a deslumbrar

El Teatro Fernán Gómez de Madrid ha inaugurado una exposición dedicada a Francisco Nieva cuando se cumplen diez años de su fallecimiento. La muestra, titulada Pelo de tormenta. Homenaje a Francisco Nieva, recupera parte del universo escénico de uno de los dramaturgos más singulares del teatro español contemporáneo.

El proyecto está impulsado por el director Juan Carlos Pérez de la Fuente, responsable también del montaje original en el Teatro María Guerrero. En una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, defendió la necesidad de recuperar este tipo de producciones: "Un teatro público tiene que recordar de vez en cuando lo que allí sucedió y acercarlo a las nuevas generaciones".

Un montaje que marcó época: vestuario y memoria escénica

La exposición se centra en el estreno de 1997 de Pelo de tormenta, una producción de gran formato que destacó por su ambición escénica y su complejidad técnica. Reunió a un amplio elenco de intérpretes, músicos y un equipo artístico que convirtió el montaje en un acontecimiento dentro del teatro español. "Fue un acontecimiento teatral de primer orden", recordó Pérez de la Fuente al rememorar aquella puesta en escena.

Uno de los elementos centrales de la muestra es el vestuario original diseñado por Pedro Moreno, premiado por su trabajo en esta producción. Entre las piezas expuestas se encuentran trajes utilizados por intérpretes como Pilar Bardem o Rossy de Palma, además de figurines y diseños escenográficos originales. "Cuando ves esos trajes te das cuenta de lo que supuso aquello", explicó el director sobre el impacto visual del montaje.

El material procede de archivos del Centro de Documentación Teatral y del Centro Dramático Nacional, donde parte de las piezas habían permanecido almacenadas durante años. Fotografías, bocetos y material audiovisual permiten reconstruir una producción que, por su escala, resulta difícil de reproducir hoy.

Más allá del recuerdo histórico, la exposición busca reactivar el interés por la obra de Francisco Nieva y acercarla a nuevas generaciones. "Ojalá de aquí salga que la gente vuelva a leer Pelo de tormenta", apuntó Pérez de la Fuente.

La muestra puede visitarse en el Teatro Fernán Gómez de Madrid hasta el 19 de julio, con entrada libre hasta completar aforo.