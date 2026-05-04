Arthur Miller y la trágica inmigración ilegal

El Teatro Fernán Gómez - Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón,4) acoge en su Sala Guirau, hasta el domingo 17 de mayo, el que sin duda es uno de los títulos más emblemáticos del célebre dramaturgo y guionista neoyorquino Arthur Miller.

‘Panorama desde el puente’ llega a este espacio municipal de referencia con un lujoso y cuidado montaje adaptado por el autor madrileño Eduardo Galán. El actual codirector artístico del Actors Studio de Nueva York, el puertorriqueño Javier Molina, dirige a un elenco conformado por José Luis García-Pérez, María Adánez, Ana Garcés, Pablo Béjar, Francesc Galcerán, Rodrigo Poisón, Manuel de Andrés y Pedro Orenes.

Estrenada en 1955, la obra está ambientada en el Nueva York de los años 50, época de posguerra en la que miles de italianos llegaban a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano, muchos de ellos como inmigrantes ilegales. Con esta dramático marco de fondo, la trama se desarrolla como una tragedia familiar y amorosa en la que los personajes se ven arrastrados por pasiones, los celos y el deseo. Eddie Carbone, un estibador de Brooklyn casado con Beatriz, permanece secretamente enamorado de Catherine, la sobrina que se ha criado con el matrimonio. Una situación que se complica más aún cuando en el edificio se instalan dos inmigrantes ilegales, los hermanos Marco y Rodolpho.

El actor que interpreta a Marco, Rodrigo Poisón, en la entrevistado en el programa Km0 de esRadio, destaca que "una de las características maravillosas de la tragedia es que representa pulsiones universales y da un poco igual cuando las veas o te las cuenten porque te vas a identificar con ellas". También subraya que su personaje "representa a ese inmigrante que viene exclusivamente a ganarse la vida, no porque le apetezca, ya que no le apetece salir de su país y menos dejar a su familia allí, sino por cuestión de supervivencia".

Respecto al autor, el actor que interpreta a Marco, comenta que "Miller tiene la gran habilidad de no mostrarnos personajes sencillos, ya que cada uno hace lo que hace por razones bastante loables", lo cual valora como "bueno porque te hace no juzgar a los personajes o no hacerlo demasiado, ya que si los juzgas te puedes llevar una sorpresa y eso es muy interesante".

Una espectacular puesta en escena

Además, en esta gran adaptación impulsada principalmente por la productora Secuencia 3 Artes y Comunicación, el vestuario lleva la firma del dominicano Emilio Sosa, aclamado figurinista de grandes musicales de Broadway que ha presidido durante cuatro años el American Theatre Wing, institución responsable de los Premios Tony. Unos diseños que ha confeccionado la firma de alta costura Navascués, la cual recientemente amplió su ámbito a las artes escénicas.

Por otro lado, la escenografía que nos traslada a un reconocible Brooklyn corre a cargo de la galardonada con el Premio Nacional de Teatro, Elisa Sanz. Un espacio que también incorpora proyecciones audiovisuales con elementos urbanos y las imágenes cercanas de los personajes tomadas en directo para exponer con detalles sus emociones en momentos clave.

También cabe destacar el trabajo de iluminación de Nicolás Fischtel, que juega un papel fundamental en el clima emocional de la obra, así como el diseño sonoro a cargo de Manu Solís.