Peris-Mencheta llama "tipejo" a un crítico de Escolar por montar el "pollo" en el teatro

El actor Sergio Peris-Mencheta ha arremetido duramente en la red social X contra el periodista de eldiario.es que acudió a la representación de la obra que dirige, Una noche sin luna, protagonizada por Juan Diego Botto en el Teatro Español.

No lo hace por un comentario despectivo o negativo respecto a la obra, sino por, precisamente, haber perdido la compostura debido a un posible exceso de entusiasmo.

"El tipejo que firma el artículo pasa por alto en su crónica el pollo que montó en el patio de butacas al inicio de la función, faltando al respeto a las acomodadoras que le insistían en dejar de grabar con su teléfono móvil", dice Peris-Mencheta, director de la obra, que más tarde y ante los reproches de algunos usuarios de redes, se reafirma en su opinión.

"Depende de lo que consideres vía apropiada. En cuanto a lo de tipejo, permíteme decirte que después de sus ataques personales estoy siendo de lo más exquisito. Sí, mínimo tipejo", escribe Peris-Mencheta, pese al contenido positivo del texto del periodista.

Juan Diego Botto repone Una noche sin luna en el @TeatroEspanol, conmocionn y emoción entorno a Lorca y el pasado y el presente... Increíble función donde tantas cosas salen a flote, se desentierran... Intento hablar de ellas... https://t.co/GQ8GXKjDnh — Pablo caruana huder (@Peibolc) May 7, 2026

El periodista Pablo Caruana Húder firma un artículo en el que asegura que Botto, protagonista y guionista de la obra, "convulsionó" el teatro representando una obra en la que Federico García Lorca sale de la tumba.

La obra se vuelve a representar en Madrid entre el 30 de abril y el 31 de mayo con gran éxito, como relata el propio periodista en el texto. Pero pese a ir acompañado de su hija, el escándalo montado en la sala, que el redactor de eldiario.es de Ignacio Escolar no incluye, debió de ser lo bastante grande como para obviar ese detalle en el texto.

El autor arremete en el texto contra "las derechas" que no han tenido más remedio que alabar la obra teatral por considerarla "activista o maniquea", considerando los intentos de instaurar el relato de la "falsa superioridad moral de la izquierda" para devaluar, dice, la figura del poeta.