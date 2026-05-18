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Teatro

Antonio Banderas estalla por el Soho: "No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope"

El cineasta asume los gastos de su proyecto escénico en Málaga para garantizar la excelencia artística, pese a los rumores de pérdidas millonarias.

Libertad Digital
El cineasta asume los gastos de su proyecto escénico en Málaga para garantizar la excelencia artística, pese a los rumores de pérdidas millonarias.
Antonio Banderas | Cordon Press

El malagueño Antonio Banderas ha publicado un comunicado desmintiendo la ruina del Teatro del Soho, en Málaga, el gran proyecto al que ha dedicado los últimos años.

A través de su cuenta en X, el productor teatral ha dicho que se encuentra "a tope". "La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", comienza diciendo.

Banderas aclara que su objetivo con el teatro malagueño es "buscar la excelencia" de sus producciones "más allá del déficit económico que estas acarreen". "Gracias a Dios, lo puedo asumir sin ningún problema", aclara.

"He preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo", continúa, y asevera que su proyecto "no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará".

El actor explica que asume el coste de sus "proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados".

"¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! ¡Hasta la vista, babies!", concluye.

Banderas responde a las informaciones que aseguran que el teatro Soho tendría unas pérdidas de más de 2,5 millones de euros.

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