María Galiana emociona en los Premios Talía: "El tiempo que me quede voy a seguir disfrutando de esta profesión"

La noche del lunes se celebró la IV edición de los Premios Talía que reconocen la labor en las artes escénicas. El momento más emotivo de la noche ha sido cuando, a través de la magia de Jorge Blass, las cartas han mostrado el rostro de María Galiana, Premio Talía de Honor, que ha recogido, con el auditorio en pie, de manos del actor Miguel Rellán.

Abrumada por los aplausos de sus compañeros, les ha conminado a parar con un contundente "ya, ya está bien", para comenzar recordando una frase de Albert Camus: "Si te dedicas a una actividad artística, tarde o temprano te dan un premio", ha dicho a modo de excusa.

"Lo importante —ha reseñado la actriz sevillana de 90 años— no es que te lo den, lo importante es merecerlo. No estoy segura de que lo merezca, pero en el tiempo que me quede de vida, que no será mucho, voy a seguir disfrutando de esta profesión", ha añadido, para terminar con un verso de un poema de Mario Benedetti: "No te rindas, que la vida sea eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Muchas gracias".

Los miserables y Calentamiento

El musical Los miserables ha hecho pleno al llevarse los cuatro galardones a los que estaba nominado: mejor espectáculo de teatro musical; Adrián Salzedo y Teresa Ferrer, mejor actor y actriz de teatro musical, y mejor dirección musical para Enric García.

Wicked, el otro musical en liza, nominado a cuatro galardones, se fue de vacío.

También ha resultado triunfador el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, galardonado con tres Talía consecutivos: mejor intérprete femenina de danza, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza, aunque solo pudo agradecer el primero ante el auditorio al estar atendiendo a los medios de comunicación.

Esencia, un texto interpretado por Juan Echanove y Joaquín Climent, ha sido el mejor espectáculo de teatro y la mejor dirección ha sido para Juan Carlos Rubio por Música para Hitler, la historia de Pau Casals en la Francia ocupada por los nazis.

Nathalie Poza y Ángel Ruiz

La actriz Nathalie Poza se ha alzado con el Talía a mejor actriz de teatro por su Blanche en Un tranvía llamado deseo y Ángel Ruiz ha sido galardonado en el apartado masculino por El rey de la farándula.

El actor Luis Bermejo logró el Talía a mejor actor de reparto por su interpretación en Los yugoslavos y, al recogerlo, ha incidido en que el "teatro es medicina, se crea para el espíritu", mientras que Mamen García recogió el mismo galardón en categoría femenina por Caperucita en Manhattan.