La Desconquista del Nuevo Mundo

Ron Lalá nos lleva a la España de finales del siglo XVI con La Desconquista, actualmente programada en el Teatro Infanta Isabel hasta este domingo 24 de mayo. Una brillante e inteligente comedia musical, burlesca, ágil y en verso basada y documentada en las crónicas de Indias.

Con textos originales y música en directo, ambas características distintivas de la compañía madrileña fundada en 1996, la obra combina humor y reflexión haciendo alusión a una infinidad de refrentes culturales e históricos. La protagonizan el capitán Hernán Galán, el marino Fulano y el misionero fray Pío, que acaban yendo a la deriva en un improvisado bote tras naufragar en su travesía hacia el Nuevo Mundo. A su vez, dos cronistas registran sus peripecias y revelan que nada es lo que parece. Una historia épica a modo de road movie acuática que, ambientada con un cuidado vestuario en tiempos del Siglo de Oro, muestra cómo cada personaje - ya vaya en busca de gloria, oro o almas para la fe - acaba inmerso también en un viaje de autoconocimiento.

El actor Daniel Rovalher, que interpreta al capitán Galán, comenta en la entrevista realizada en el programa Km0 de esRadio que la obra fue ideada por "nuestro dramaturgo Álvaro Tato, que acudió a las crónicas de Indias tomándolas como base literaria e investigando y viendo lo rocambolescas que eran y cómo se contaban aquellas tremendas travesías y aventuras y lo que significaron para el mundo entero, les sacó el jugo para crear el texto". Una amplia labor de documentación que se puede comprobar en merecidos guiños como el dedicado a la importancia que tuvo la llegada a Europa de la patata proveniente del continente americano.

Respecto a la música, Rovalher indica que "la usamos como un medio para contar" y que en el escenario suenan "percusión, guitarra y nuestras propias voces" realizando un repaso principalmente por piezas de "flamenco o folclore americano", aunque también suenan acordes de Tiburón, de América de Nino Bravo o de La Bamba, todo ello perfectamente hilvanado con la trama.

La Desconquista es una creación colectiva de la compañía Ron Lalá, con dramaturgia y letras de Álvaro Tato y composición y arreglos a cargo de Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher. Yayo Cáceres dirige al elenco que integran Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher. Con dirección musical de Miguel Magdalena y escenografía de Ron Lalá y Tatiana de Sarabia, quien también es responsable del vestuario.

Permanece programada en el Teatro Infanta Isabel (c/ Barquillo, 24) hasta el 24 de mayo, de miércoles a domingo a las 19:00 y, el último día función doble con otro pase a las 17:00.