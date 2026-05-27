Archivan las denuncias de agresión sexual contra Juan Codina por carecer de "mínima credibilidad"

La denuncia por agresión sexual contra el actor Juan Codina ha sido archivada al concluir que las denuncias carecían de una "mínima credibilidad objetiva". La jueza sostiene que no se encontraron pruebas ni indicios sólidos que respaldaran las acusaciones de tres exalumnas, y señala contradicciones en los testimonios.

Según la resolución, una de las denunciantes mantuvo posteriormente una relación consentida con el actor y los hechos fueron denunciados años después, lo que impidió reunir pruebas periciales o biológicas. Las otras acusaciones también fueron descartadas: una por prescripción y otra por no describir de forma concreta una agresión sexual.

El caso provocó un gran daño público y profesional a Codina, ganador de un Premio Max en 2013 y otro de la Unión de Actores y Actrices en 2019, afectando a su imagen y a su escuela de interpretación. El archivo judicial deja al actor sin cargos y transmite la idea de que las acusaciones no pudieron sostenerse ante el juzgado, mientras el impacto en su reputación y su vida personal ya era irreversible.

El actor Sergio Peris-Mencheta, enlazando un artículo de El País donde se relata el archivo de la causa, asegura sin cortapisas: "¿Esto va a trascender? Le han arruinado la vida a Juan. No he visto ni un magazín abriendo con esto. Ni mención alguna al archivo de la causa 'al faltar una mínima credibilidad'".

En noviembre de 2024, la actriz Miranda Yorch, mujer transexual que en el momento de los hechos tenía físicamente apariencia de hombre y antigua alumna del Estudio Juan Codina de Madrid, denunció en redes sociales que Codina —32 años mayor— la había violado durante el curso 2019-2020.

Yorch y otro exalumno denunciaron en El País haber sufrido violencia sexual por parte del actor, que se habría aprovechado de su posición como director para agredirlos sexualmente durante las fiestas de fin de curso. La jueza de instrucción número 20 de Madrid, Adelaida Medrano, explica que, pese a ello, el alumno comenzó un nuevo curso en la escuela de Codina y mantuvo con él una relación entre 2019 y 2020.

En suma, una denuncia que carece de la "necesaria credibilidad" dado que "no parece verosímil que quien ha sido víctima de una agresión despliegue a continuación y durante meses una relación consentida". El tiempo pasado entre la denuncia y la agresión "en nada refuerza" su versión e imposibilita recoger vestigios y pruebas.

Tras la primera denuncia vinieron otras dos: la de una presunta agresión a una alumna a la que supuestamente pegó en clase, pero de la que no consta "parte de lesiones", y la de una tercera, que fue abrazada por Codina junto a su entonces pareja e intentó besar en la boca, "unos hechos genéricos que por su vaguedad no es posible apreciar la concurrencia de un ánimo libidinoso".