'Las últimas' conexiones entre España y Filipinas

Los lazos culturales, humanos y emocionales que se forjan durante 333 años siendo el mismo país no deberían ser olvidados. Tal es la premisa sobre la que se sustenta Las últimas, la obra que acoge la sala principal del Teatro Valle-Inclán - Centro Dramático Nacional hasta el 21 de junio.

Una propuesta de la compañía Cross Border que, con texto y dirección de Lucía Miranda, indaga en la memoria familiar, nacional e histórica existente entre España y Filipinas y en lo que aún queda vivo de ella desde que entraron en contacto hace 461 años. Lo hace a través de las historias de diversas familias con raíces en ambos lugares. Miranda presenta su último trabajo en el Centro Dramático Nacional, tras sus recientes éxitos, como Caperucita en Manhattan o La cabeza del dragón.

El punto de partida es un bar en Filipinas al que acudían tanto japoneses como estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Un local regentado por un hombre de padre español y madre filipina cuyos hermanos vivían en el pueblo vasco de Ibarrangelu, a donde viajó un verano para conocerlos. A partir de ahí, Las últimas se embarca en la búsqueda y exposición de más historias familiares marcadas por este pasado común y por los vínculos invisibles que aún conectan a los dos países.

Una pieza original que combina música en vivo, documental y teatro que representan sobre las tablas Belén Ponce de León, Laurence Aliganga, Julia Enríquez, Chris Angelous Manalo, Alexandra Masangkay, Juan Paños Larrauri y Belén de Santiago acompañados por la Tuna Universitaria Complutense. Un elenco en el que prácticamente la totalidad de sus integrantes tienen vínculos con Filipinas. Así lo indica la actriz Belén de Santiago quien, entrevistada en el programa Km0 de la emisora esRadio, confirma que "los relatos que los personajes cuentan en primera persona están basados en los testimonios reales de las entrevistas realizadas por la autora Lucía Miranda a las madres del propio reparto y a historiadores, sacerdotes, bisnietos de los últimos de Filipinas, directores de museos, etc.". La intérprete también destaca que "la música está muy presente durante toda la función" y que "preparamos los papeles con la técnica del verbatim, que implica estudiar el personaje escuchándolo en el audio de la entrevista para tratar de habitar esa misma manera de hablar, su emoción y su acento". Asimismo, "la puesta en escena se despliega en diferentes capas. En la capa principal, que es la más vulnerable, somos nosotros mismos y nuestros ascendientes sobre nuestra relación con Filipinas. La segunda reproduce las declaraciones de las entrevistas realizadas con total fidelidad. Por último, la tercera se compone de ficción histórica inspirada en sucesos reales, en la que Lucía Miranda se ha tomado con absoluta libertad enfocándolos con abundante comedia, farsa política y muchísima música".

La importancia del karaoke y del color en Filipinas

El escenario central en el que actúan los intérpretes está planteado como una sala de karaoke, que curiosamente resulta una actividad muy popular en las Islas Filipinas. En este espacio se van sucediendo cuatro bandas conformadas por mujeres integrantes de la Tuna Universitaria Complutense, que cantan piezas junto a los propios actores. La música, de Nacho Bilbao, tiene un peso relevante. La dirección musical corre a cargo de Laurence Aliganga y del propio Nacho Bilbao. Por su parte, Eduardo Ruiz, alias Chini, se encarga del sonido y Chris Angelous Manalo, de la coreografía.

El particular lenguaje escénico de Lucía Miranda logra inundar de plástica teatral el escenario. El vestuario lleno de color, que combina tradición y modernidad, es mérito de Anna Tusell. La caracterización de los personajes históricos y contemporáneos ha corrido a cargo de Johny Dean, la escenografía de Alessio Meloni, la iluminación de Pedro Yagüe y la videoescena de Javier Burgos.

Un montaje que nos sumerge en la herencia que ha dejado la relación entre España y Filipinas y que también se plantea qué podríamos hacer con ella. Las últimas permanecerá en cartel en la sala principal del Teatro Valle-Inclán —Plaza de Lavapiés— hasta el 21 de junio, de martes a domingo a las 20:00.