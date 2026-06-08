La fascinante historia de Estambul expuesta a través de la danza

Gálata regresa a Madrid con su original y colorida propuesta musical y coreográfica que transita por la extensa y variada historia de la urbe más notable de la actual Turquía. Con la danza como protagonista, el espectáculo muestra el legado que tres grandes civilizaciones dejaron en esta espléndida ciudad a lo largo de 2.000 años. Desde su fundación por los griegos con el nombre de Bizancio, pasando por su transformación en capital del Imperio Romano de Oriente como Constantinopla y, por último, su reconversión en Estambul, la ciudad más importante del Imperio Otomano.

Creado y dirigido por la coreógrafa Cristiane Azem, despliega más de 30 bailarinas sobre el escenario. Una parte de ellas de la compañía profesional de la directora y otras del núcleo didáctico Gálata de estudios sobre Turquía. Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, Azem comenta que el espectáculo, de aproximadamente dos horas de duración, "despertó mucho interés y una gran acogida en Turquía porque les llamó la atención que una compañía occidental se interesase por su historia". Nacida en Brasil, de familia libanesa e italiana y con 30 años de vida en España, Azem comenta que la elección de la temática "fue natural porque hace quince años ella y sus compañeras crearon dicho grupo de estudios sobre Turquía" y porque considera "importante buscar los puntos de convergencia entre Occidente y Oriente". Indica que la obra "se divide en dos partes, la primera dedicada a la investigación y evolución histórica expresada visualmente por metáforas escénicas y apoyada emocionalmente por la actuación, y una segunda que profundiza en la idiosincrasia y en el nivel artístico y turístico de la Estambul contemporánea". Azem enfatiza los "cambios de vestuario, color, música y danza que van produciéndose al ir mostrando cada época". Un trayecto que también "profundiza en las progresivas reconversiones religiosas y en las diversas formas de pensar y de vivir que fueron sucediéndose".

Fastuosa puesta en escena fruto de la investigación

Las más de treinta bailarinas de la compañía profesional Cristiane Azem y del núcleo didáctico Gálata brillan sobre el escenario gracias a un espectacular vestuario. Diseñado a partir de un riguroso trabajo de investigación histórica y pictográfica, supone un elemento visual clave que dota a cada escena de una extraordinaria belleza.

Gálata es además la primera producción en España que lleva al escenario la música y el folclore turcos en toda su riqueza, desde los enérgicos ritmos del baile Roman hasta la intensidad del Horon, pasando por la gran variedad de influencias que hacen de la música de Oriente un universo sonoro incomparable.

El espectáculo vuelve a la capital tras sus tres temporadas en el Teatro de Madrid (2008-2010), una en el Teatro Compac de Gran Vía (julio de 2011) y otra en el Nuevo Teatro Alcalá (junio de 2012). Ahora podemos disfrutar de él en el Teatro Gran Vía (Gran Vía, 66), del 10 al 14 de junio, miércoles y jueves a las 20:00, viernes a las 19:30, sábado a las 19:00 y domingo: 18:00.