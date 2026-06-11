El Teatro Real ofrecerá gratis este sábado 'Romeo y Julieta' en espacios culturales de toda España

El Teatro Real volverá a sacar la ópera a la calle el próximo 13 de junio con la retransmisión en directo y gratuita de Romeo y Julieta, la célebre obra de Charles Gounod inspirada en la tragedia de William Shakespeare. La iniciativa permitirá seguir la representación desde plazas, auditorios, museos, ayuntamientos y centros culturales repartidos por toda España.

La función se emitirá en tiempo real desde el escenario del coliseo madrileño y ofrecerá al público una de las producciones más destacadas de los últimos años. La propuesta sobresale por sus espectaculares decorados, una potente puesta visual y un elaborado vestuario que combina belleza, exceso y poesía.

La puesta en escena lleva la firma de Thomas Jolly, director conocido internacionalmente por haber estado al frente de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Según explica el Teatro Real, su visión de la obra subraya el peso de la muerte en la trama y sitúa el nacimiento del amor entre los protagonistas en una Verona golpeada por la peste, anticipando desde el inicio el desenlace trágico de la historia.

Una producción de gran formato

El reparto estará encabezado por dos nombres destacados de la lírica internacional. La soprano estadounidense Nadine Sierra interpretará a Julieta, mientras que el tenor mexicano Javier Camarena dará vida a Romeo. Junto a ellos participarán también Roberto Tagliavini, Carles Pachon, Héloïse Mas y Sonia Ganassi. La dirección musical correrá a cargo de Carlo Rizzi al frente del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

Basada en la célebre tragedia de Shakespeare, la ópera de Gounod concede un protagonismo especial a los encuentros entre los jóvenes enamorados y a los grandes dúos amorosos que articulan la narración. La partitura refleja el deseo, la juventud y la pasión de los protagonistas e incorpora, además, una escena nupcial inexistente en el texto original para reforzar la dimensión dramática y musical de la historia.

La retransmisión se ha convertido en una de las citas más esperadas de la temporada del Teatro Real y cuenta cada año con la participación de numerosos ayuntamientos y espacios culturales. Para facilitar la experiencia, la institución proporciona a los puntos de emisión materiales específicos, apoyo técnico y seguimiento de la actividad antes y durante la retransmisión.