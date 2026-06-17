'Golpe a golpe, verso a verso' revive la memoria de Antonio Machado en el Teatro Infanta Isabel

Golpe a golpe, verso a verso invita a redescubrir la figura de Antonio Machado en un viaje escénico que combina historia, emoción, poesía y música. Puede verse y escucharse en el Teatro Infanta Isabel de Madrid (calle del Barquillo, 24) hasta el 28 de junio, de miércoles a domingo a las 21:00.

Ismael Serrano protagoniza la obra, que está orientada tanto a conocedores del célebre poeta sevillano como a las nuevas generaciones de espectadores. Acompaña al cantautor madrileño un elenco conformado por Alberto Berzal, Cristina de Inza, Laura Porras y Néstor Rubio bajo la dirección de José Velasco y Paco Gámez y con Jacob Sureda Arbona como director musical.

Okapi Producciones propone con esta obra musical y teatral un recorrido por la trayectoria vital del que está considerado como una de las figuras esenciales de la literatura española del siglo XX. A través de una puesta en escena íntima y evocadora, el montaje entrelaza poesía, música y memoria para acercar al público los momentos más significativos de su existencia.

Las canciones de Joan Manuel Serrat, entre ellas Cantares, La saeta o A un olmo seco, funcionan como hilo conductor de una historia que explora la infancia de Machado, su relación con su hermano Manuel, su etapa como docente, el amor por Leonor y el dolor de su temprana pérdida, así como sus últimos años marcados por la Guerra Civil y el exilio.

La acción se sitúa en el tramo final de la vida del escritor, cuando cruza los Pirineos junto a su madre rumbo a Francia. Desde esa frontera física y simbólica, la memoria se convierte en protagonista y reconstruye los recuerdos, afectos y acontecimientos históricos que definieron su trayectoria.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, el actor Alberto Berzal comenta que "siempre implica una mayor responsabilidad y resulta más exigente representar a un personaje histórico" y que está resultando "un placer y todo un reto interpretar tanto a Manuel Machado como a Óscar Wilde, Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez". Respecto a Ismael Serrano, afirma que "es un compañero maravilloso y es un gusto trabajar con él" y que "ha venido con una humildad tremenda y ha aprendido muy bien la esencia del personaje". El actor donostiarra también destaca la simbología escénica de los baúles como metáfora de los innumerables "viajes y cambios que fueron constantes en la vida de Antonio Machado". Por otro lado, destaca "la admiración fraternal profunda entre los dos hermanos" y el contraste entre "la figura más extrovertida de Manuel frente a la más retraída de Antonio y de cómo el primero le introdujo en la vida cultural parisina".

Más allá de la biografía del poeta, el espectáculo reflexiona sobre cuestiones universales como el paso del tiempo, la identidad, el compromiso y la memoria colectiva. La interpretación en directo de Ismael Serrano aporta una dimensión emocional que conecta la palabra escrita con la canción, creando un diálogo entre dos generaciones de creadores unidos por la sensibilidad y la mirada sobre España.

Con esta nueva propuesta, Okapi Producciones confirma su ánimo por recuperar y actualizar las grandes voces poéticas del siglo XX español, una línea de trabajo que ya obtuvo el reconocimiento de público y crítica con montajes como Lorca por Saura y Para la libertad.